SpaceX obecnie odpowiada za większość lotów suborbitalnych, ale firmie Elona Muska rośnie coraz większa konkurencja ze strony Blue Origin. Spółka Bezosa szykuje się do trzeciej misji z wykorzystaniem wielkiej rakiety New Glenn i będzie to wyjątkowy lot.

New Glenn to wielka rakieta, która do tej pory została wykorzystana w dwóch misjach przeprowadzonych w 2025 r. Podczas drugiej z nich firma zdołała spektakularnie odzyskać ogromny booster, który pomyślnie wylądował i wkrótce poleci w kosmos kolejny raz.

Trzecia misja (o nazwie NG-3) rakiety New Glenn będzie zarazem pierwszą, gdy Blue Origin wykorzysta używany pierwszy stopień. To ten sam booster, który w zeszłym roku udało się odzyskać po starcie zrealizowanym dla NASA w ramach marsjańskiej misji ESCAPADE.

Wielka rakieta szykowana jest do startu i 16 kwietnia Blue Origin przeprowadziło jej test statyczny. Polegał on na uruchomieniu siedmiu silników. Próba odbyła się na stanowisku w bazie Sił Kosmicznych na przylądku Canaveral na Florydzie.

Rozwiń

Wraz z naszym pierwszym odnowionym boosterem zdecydowaliśmy się wymienić wszystkie siedem silników i przetestować kilka ulepszeń, w tym system ochrony termicznej jednej z dysz. Planujemy wykorzystać silniki, których używaliśmy w misji NG-2, w przyszłych lotach

Ogromna konstrukcja o łącznej wysokości 98 metrów jest szykowana do startu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to rakieta New Glenn zostanie wystrzelona przez Blue Origin w niedzielę 19 kwietnia.

W ramach misji NG-3 Blue Origin dostarczy satelitę BlueBird z bezpośrednim dostępem do internetu komórkowego na niską orbitę okołoziemską (LEO) dla teksańskiej firmy AST SpaceMobile. Do tej pory w kosmos dotarł jeden z nich. To wielka konstrukcja z anteną o powierzchni aż 223 metrów kwadratowych.

New Glenn to rakieta, którą Blue Origin zaprojektowało w celu realizowania co najmniej 25 misji z wykorzystaniem tego samego boostera. Pozwoli to znacząco obniżyć koszty lotów w kosmos i rzucić rękawicę SpaceX.

