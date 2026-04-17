Wielka rakieta New Glenn szykowana do startu. SpaceX rośnie konkurencja
New Glenn to wielka rakieta Blue Origin, którą firma Jeffa Bezosa chce konkurować ze SpaceX. Potężna konstrukcja szykowana jest do trzeciej misji i zarazem pierwszej, w której zostanie wykorzystany używany booster z poprzedniego lotu. Start rakiety New Glenn w ramach NG-3 planowany jest obecnie na niedzielę.
SpaceX obecnie odpowiada za większość lotów suborbitalnych, ale firmie Elona Muska rośnie coraz większa konkurencja ze strony Blue Origin. Spółka Bezosa szykuje się do trzeciej misji z wykorzystaniem wielkiej rakiety New Glenn i będzie to wyjątkowy lot.
Używana rakieta New Glenn Blue Origin po raz pierwszy poleci w kosmos
New Glenn to wielka rakieta, która do tej pory została wykorzystana w dwóch misjach przeprowadzonych w 2025 r. Podczas drugiej z nich firma zdołała spektakularnie odzyskać ogromny booster, który pomyślnie wylądował i wkrótce poleci w kosmos kolejny raz.
Trzecia misja (o nazwie NG-3) rakiety New Glenn będzie zarazem pierwszą, gdy Blue Origin wykorzysta używany pierwszy stopień. To ten sam booster, który w zeszłym roku udało się odzyskać po starcie zrealizowanym dla NASA w ramach marsjańskiej misji ESCAPADE.
Wielka rakieta szykowana jest do startu i 16 kwietnia Blue Origin przeprowadziło jej test statyczny. Polegał on na uruchomieniu siedmiu silników. Próba odbyła się na stanowisku w bazie Sił Kosmicznych na przylądku Canaveral na Florydzie.
Wraz z naszym pierwszym odnowionym boosterem zdecydowaliśmy się wymienić wszystkie siedem silników i przetestować kilka ulepszeń, w tym system ochrony termicznej jednej z dysz. Planujemy wykorzystać silniki, których używaliśmy w misji NG-2, w przyszłych lotach
NG-3 trzecią misją rakiety New Glenn Blue Origin
Ogromna konstrukcja o łącznej wysokości 98 metrów jest szykowana do startu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to rakieta New Glenn zostanie wystrzelona przez Blue Origin w niedzielę 19 kwietnia.
W ramach misji NG-3 Blue Origin dostarczy satelitę BlueBird z bezpośrednim dostępem do internetu komórkowego na niską orbitę okołoziemską (LEO) dla teksańskiej firmy AST SpaceMobile. Do tej pory w kosmos dotarł jeden z nich. To wielka konstrukcja z anteną o powierzchni aż 223 metrów kwadratowych.
New Glenn to rakieta, którą Blue Origin zaprojektowało w celu realizowania co najmniej 25 misji z wykorzystaniem tego samego boostera. Pozwoli to znacząco obniżyć koszty lotów w kosmos i rzucić rękawicę SpaceX.