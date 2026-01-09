Wielka zmiana w telewizji naziemnej. Guzik wcisną w nocy

Spis treści: Kiedy nastąpi przełączenie MUX-8 na DVB-T2? Jakie kanały emitowane są w MUX-8? Jak przygotować się na przejście MUX-8 na DVB-T2?

Proces cyfryzacji polskiej telewizji naziemnej wkracza w ostatnią fazę. Niemniej migracja MUX-8 do standardu DVB-T2/HEVC była znacznie większym wyzwaniem niż w przypadku pozostałych multipleksów.

MUX-8 to ósmy ogólnopolski multipleks naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, nadawany w paśmie VHF (174-230 MHz). W przeciwieństwie do pozostałych multipleksów (MUX-1, 2, 3, 4, 6), które nadają w nowocześniejszym standardzie DVB-T2/HEVC, MUX-8 do tej pory był nadawany w starszym standardzie DVB-T i rozdzielczości SD.

Opóźnienie przełączenia MUX-8 wynikało z faktu, że dwaj nadawcy - Zoom TV oraz Metro - nie ubiegali się o koncesję naziemną. W grudniu 2025 roku kanały te zakończyły nadawanie w ramach tego multipleksu. Dzięki temu pozostałe stacje obecne w MUX-8 mogą zostać przełączone na DVB-T2/HEVC i nadawać w jakości HD.

Kiedy nastąpi przełączenie MUX-8 na DVB-T2?

Polska przechodziła na standard DVB-T2 etapami, co wiązało się z dużymi wyzwaniami technologicznymi dla widzów. W 2022 roku przełączono MUX-1, MUX-2 oraz MUX-4. Proces podzielono na cztery comiesięczne etapy, zaczynając od południowego zachodu, a kończąc na północnym wschodzie kraju.

W grudniu 2023 roku na DVB-T2 przeszedł MUX-3 (główne kanały TVP). Przełączenie miało miejsce w dwóch etapach: na zachodzie nastąpiło to 15 grudnia, a na wschodzie 4 dni później.

MUX-6 od początku nadawał w nowej technologii.

W przypadku ósmego multipleksu strategia będzie zupełnie inna niż w latach ubiegłych. Nie będzie podziału na regiony ani wielomiesięcznego oczekiwania.

Agnieszka Sobucka, rzeczniczka prasowa Emitela w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl wskazała, że przełączenie można wykonać od ręki, w godzinach nocnych w wyznaczonym terminie. Kiedy ma to nastąpić? Dokładna data nie jest wskazana. Emitel poinformuje o terminie z wyprzedzeniem, kiedy wszystkie prace przygotowawcze zostaną zakończone.

Niemniej wcześniej wskazywano na początek 2026 roku.

Jakie kanały emitowane są w MUX-8?

W paśmie ósmego multipleksu znajdują się cztery stacje:

40 - Nowa TV,

41 - WP,

51 - Republika,

52 - wPolsce24.

Obecnie nadawane są one jeszcze w przestarzałej, standardowej rozdzielczości. Przejście na DVB-T2/HEVC to przede wszystkim wyraźniejszy obraz i lepszy dźwięk, dzięki jakości HD. Nowa technologia pozwala na efektywniejsze wykorzystanie pasma, co w przyszłości otworzy drogę do wprowadzenia nowych kanałów tematycznych (ze względu na zwolenienie miejsc przez Zoom TV i Metro).

Przejście MUX-8 zakończy proces migracji do DVB-T2. Tym samym Polska dołączy do większości krajów europejskich, które mają ten etap już za sobą.

Jak przygotować się na przejście MUX-8 na DVB-T2?

Podczas pierwszego etapu ponad milion gospodarstw domowych musiało wymienić sprzęt, by zachować dostęp do ulubionych stacji komercyjnych (m.in. Polsatu, TVN czy TV Puls). Obecnie większość osób, które odbierają telewizję naziemną, ma już urządzenia przygotowane na nadchodzącą zmianę.

Warto jednak sprawdzić ustawienia telewizora. W menu powinna być informacja o obsługiwanym tunerze, jeśli jest tam DVB-T2 oraz kodek HEVC (H.265) to telewizor jest gotowy na zmiany.

W przypadku sprzętów, które nie są przystosowane do nowego standardu, warto dokupić zewnętrzny dekoder DVB-T2/HEVC. Można je znaleźć już za kilkadziesiąt złotych.

Poza tym MUX-8 działa w paśmie VHF (174-230 MHz), a pozostałe multipleksy korzystają z UHF (470-694 MHz). Z tego też powodu, potrzebne są anteny, obsługujące oba te zakresy. Często w regionach górzystych to właśnie antena może być przeszkodą w obieraniu programów MUX-8.

Jeśli planujesz zakup nowego sprzętu, warto upewnić się, że będzie on dostosowany do obioru pasma VHF.

''Wydarzenia'': E-rejestracja już działa. Na razie zapisy na kardiologię, cytologię i mammografię Polsat News Polsat News