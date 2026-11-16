W skrócie Jensen Huang, były dyrektor generalny Nvidii, planuje powrót na stanowisko zaledwie kilka dni po rezygnacji wywołanej skandalem obyczajowym i oskarżeniami o szpiegostwo.

Sojusznicy byłego CEO prowadzą kampanię "Stand with Jensen", wspieraną przez wielkie osobistości branży, w tym Elona Muska, który obawia się przerwania łańcucha dostaw chipów.

Firma zmaga się z kryzysem wizerunkowym i prawnym, badając relacje Huanga z biznesmenką oskarżoną o szpiegostwo oraz możliwe nieprawidłowości w eksporcie układów scalonych do Chin.

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Jensen Huang rozważa powrót na fotel CEO Nvidii

Jensen Huang, były dyrektor generalny Nvidii, który zrezygnował ze stanowiska w czwartek, 12 listopada 2026 r., konsultuje ze swoimi bliskimi współpracownikami możliwość powrotu na stanowisko. Jak donosi "Financial Times", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, sojusznicy Huanga organizują specjalny sztab złożony z menedżerów z Doliny Krzemowej, którego celem jest lobbowanie za jego przywróceniem.

Grupa zamierza również zabiegać o poparcie Białego Domu, a sam Huang wspiera te działania. "Wszyscy, którzy liczą się w branży technologicznej poza laboratoriami rozwijającymi zaawansowaną sztuczną inteligencję, otwiera się w nowym oknie, kochają Jensena" - powiedział dziennikowi jeden ze współpracowników byłego CEO.

Doniesienia o możliwym powrocie pojawiają się zaledwie kilka dni po tym, jak rada dyrektorów Nvidii zwróciła się do Rene Haasa, prezesa brytyjskiego projektanta chipów Arm Holdings, z propozycją objęcia funkcji następcy Huanga. Tymczasowo obowiązki dyrektora generalnego pełni dotychczasowa dyrektorka finansowa firmy, Colette Kress.

Huang ustąpił ze stanowiska po ujawnieniu informacji o kilku jego romansach pozamałżeńskich. Największe kontrowersje wzbudziła relacja z chińską biznesmenką Alice Huang (zbieżność nazwisk przypadkowa), byłą menedżerką z singapurskiej firmy Megaspeed, podejrzewaną przez amerykańskich śledczych o szpiegostwo na rzecz Chin i uzyskanie dostępu do 240 tys. objętych sankcjami układów scalonych Nvidii.

Jensen Huang przyznał się do jednego romansu na tydzień przed rezygnacją, nie podając wówczas szczegółów, jednak media donoszą również o oskarżeniach dotyczących relacji z dwiema pracownicami Nvidii, z których jedna podlegała mu bezpośrednio. Takie powiązania mogą stanowić naruszenie wewnętrznego kodeksu postępowania spółki w zakresie konfliktu interesów.

"Murem za Jensenem" gromadzi wsparcie w Dolinie Krzemowej

Sojusznicy Huanga wystartowali z publiczną kampanią pod hasłem "Stand With Jensen" ("Murem za Jensenem"). Jej celem jest obrona byłego szefa Nvidii przed przedwczesnym osądem. List otwarty zamieszczony na stronie inicjatywy podpisało ponad 154,6 tys. osób, w tym według deklaracji organizatorów ponad 7 tys. obecnych pracowników Nvidii i blisko 81,9 tys. akcjonariuszy.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się znani przedstawiciele branży technologicznej, m.in. Elon Musk (który wcześniej zadeklarował, że chętnie zatrudni Huanga), prezes Epic Games Tim Sweeney, współzałożyciel YouTube Steve Chen, szef Y Combinator Garry Tan oraz prezes Atoms Travis Kalanick. Organizatorzy przyznali jednak, że pracują nad oczyszczeniem listy z fałszywych wpisów przy użyciu sztucznej inteligencji i ręcznej moderacji, bowiem na liście pojawiły się nazwiska takie jak "Tim Cruise, aktor z Hollywood" czy "Xi Jingping".

Autorzy petycji domagają się od zarządu Nvidii przedstawienia jasnych dowodów uzasadniających odsunięcie założyciela firmy. "Kampania nie traktuje zarzutów o szpiegostwo jako udowodnionych faktów ani nie przesądza o wynikach dochodzenia" - wyjaśnił w rozmowie z Business Insiderem jeden z organizatorów ruchu, dodając, że Huang nie stoi ponad odpowiedzialnością, ale zasługuje na rzetelny proces.

Bardziej powściągliwy apel wystosowali również dwaj znaczący inwestorzy, Brad Gerstner z Altimeter Capital i Gavin Baker z Atreides Management (który podpisał również główną petycję), prosząc radę dyrektorów o zachowanie otwartości na ewentualny powrót założyciela do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

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Dla wielu zwolenników Huanga motywacją jest obawa o przyszłość łańcuchów dostaw i wycenę spółki. Elon Musk, kierujący Teslą i SpaceX, otwarcie przyznał na platformie X, że obawia się utraty dostępu do deficytowych podzespołów. "Jensen świetnie zarządzał łańcuchem dostaw w Nvidii, ale wiele z tych umów opierało się na uścisku dłoni z Jensenem, nie na pisemnym kontrakcie. Bez Jensena przynajmniej część z tych krytycznych umów zostanie utracona" - napisał Musk.

Podobne obawy wyrażają inni inwestorzy, w tym Richard Skelhorn, prezes Rise Investments, który wskazał, że wartość jego inwestycji spadła w ostatnich dniach o 40 proc., a usunięcie człowieka budującego firmę przez 33 lata budzi wściekłość akcjonariuszy.

Raport kwartalny Nvidii uspokoi nastroje na giełdzie?

Skandal obyczajowy szybko przerodził się w kryzys wizerunkowy i prawny, stawiając pod znakiem zapytania wiarygodność Huanga w kwestii nadzoru nad eksportem zaawansowanych chipów AI do Chin. Biznesowe powody odsunięcia Huanga wiążą się ze szczególną pozycją szefa Nvidii. Osoba kierująca tą firmą kontroluje w praktyce rynek układów AI, co wymaga bezpośredniego wpływania na amerykańsko-chińską politykę eksportową.

Zaufanie do Huanga w tej kwestii runęło, zwłaszcza gdy początkowo - zanim jeszcze przyznał się i przeprosił - bagatelizował swój romans, nazywając go "całkowicie normalnym i niczym niezwykłym". W odpowiedzi na zarzuty o możliwe przekierowanie objętych restrykcjami półprzewodników do Chin i wyciek wrażliwych informacji Nvidia zleciła niezależne dochodzenie wewnętrzne.

Sytuacją zainteresowały się także organy nadzoru i kancelarie prawne. Pojawiły się zapowiedzi przesłuchań przed Kongresem USA, a co najmniej jedna kancelaria podjęła próbę zainicjowania pozwu zbiorowego w imieniu akcjonariuszy. W ubiegłym tygodniu notowania Nvidii spadły o ponad 12 proc., zamykając sesję poniżej poziomu 4 bln dolarów kapitalizacji rynkowej, a co najmniej 10 analityków z Wall Street obniżyło rekomendacje dla akcji spółki z "kupuj" do "trzymaj".

W niedzielę wieczorem kontrakty terminowe na akcje Nvidii wykazywały niewielkie zmiany, gdy inwestorzy analizowali doniesienia o próbach powrotu założyciela firmy. Część analityków pozostaje jednak sceptyczna wobec takiego scenariusza. "Choć żadna pojedyncza osoba nie jest w stanie zastąpić Jensena na stanowisku prezesa, wszelkie rozmowy o powrocie Jensena do Nvidii są naszym zdaniem absurdalne, biorąc pod uwagę kontrolę prawną, rady dyrektorów, Waszyngtonu, kwestie etyczne oraz powiązania z Chinami" - ocenił Dan Ives z firmy Yorkville.

We wtorek (17 listopada 2026 r.), po zamknięciu sesji Nvidia opublikuje wyniki kwartalne, organizując pierwszą telekonferencję wynikową bez udziału swojego wieloletniego lidera. Inwestorzy liczą na to, że raport ten uspokoi nastroje na giełdzie i doprowadzi do szybkiego odbicia kursu akcji.



