115-calowe telewizory w Polsce są dostępne od jakiegoś czasu. Przykładowym urządzeniem tego typu jest model TCL 115X955 Max z wyświetlaczem QD Mini LED. Teraz podobne urządzenie w kraju wprowadza Samsung. Smart TV R95F również jest wielki i przy okazji największym nad Wisłą z tak dużym ekranem w technologii Micro RGB.

115" Samsung R95F to największy telewizor Micro RGB w Polsce

Samsung R95F jest obecnie największym telewizorem Koreańczyków z ekranem w technologii Micro RGB w Polsce. Choć warto mieć na uwadze, że w ofercie ma pojawić się jeszcze większy model z wyświetlaczem o przekątnej aż 130 cali.

Nowy telewizor marki Samsung ma 115-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K, gdzie wykorzystano mikroskopijne podświetlenie RGB w połączeniu ze strefową kontrolą koloru oraz jasności obrazu. Za optymalizację odpowiada tu Micro RGB AI Engine. Ekran pokryto warstwą, która ogranicza refleksy. Natomiast za płynność ruchu odpowiada Motion Xcelerator 144 Hz.

Gdzie można zobaczyć największy telewizor Micro RGB i jakie są ceny?

Samsung 115MR95F to wielki telewizor, który obecnie można obejrzeć na żywo tylko w dwóch miejscach w Polsce. Pierwszym jest sklep Media Markt w Westfield Arkadia. Drugi to Media Markt w Piasecznie przy ul. Puławskiej 46. Ile kosztuje ten sprzęt?

Cena telewizora Samsung 115MR95F jest wręcz astronomiczna i w Polsce została ustalona na poziomie aż 114999 złotych! Czy jednak trzeba wydawać aż tyle? Jeśli marzy wam się 115-calowy telewizor, to można zainteresować się modelem Neo QLED N90F, który kosztuje dwa razy mniej (niespełna 58 tys. złotych). Zawsze to jakieś oszczędności. Warto dodać, że nieco mniejsze telewizory z ekranami o przekątnych około 100 cali można dziś kupić już za mniej niż 10 tys. złotych.

Największy telewizor Micro RGB na świecie został zaprezentowany przez Samsunga w trakcie targów CES 2026 na początku stycznia. To 130-calowy model R95H, który również ma trafić do Polski. Ceny nie są znane, ale będą oczywiście jeszcze wyższe względem modelu ze 115-calowym ekranem.

