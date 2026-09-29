Odwiert sięgnął głęboko pod ziemię. Obiecujące wyniki

Kanada po raz kolejny pokazuje, że jej podziemne bogactwa wciąż mogą zaskakiwać. Tym razem uwagę badaczy przyciągnęły wyniki prac prowadzonych w jednym z najważniejszych regionów wydobycia złota - Nunavut.

Jest to terytorium w kanadyjskiej Arktyce, na którym działają niezwykle wydajne i nowoczesne kompleksy wydobycia złota. Prace prowadzone są w trudnych warunkach strefy arktycznej i subarktycznej, gdzie transport i logistyka stanowią duże wyzwanie.

Podczas niedawno przeprowadzonych wierceń, głęboko pod ziemią natrafiono na cenne zasoby. Wyniki przyniosły coś więcej niż potwierdzenie wcześniejszych przypuszczeń - wskazały na nową strefę, która może mieć znaczenie dla przyszłości tego obszaru.

Nowa strefa w znanej kopalni. Złoto ciągnie się dalej

Kanada jest jednym z największych producentów złota na świecie (ok. 200 ton rocznie), a kluczowe miejsca jego wydobycia skupiają się w kilku głównych prowincjach i terytoriach - w tym Nunavut, znajdujące się w obrębie bogatego w kruszce okręgu Back River Gold District. Znajduje się tam m.in. otwarta w 2025 r. kopalnia Goose.

Właścicielem projektu jest przedsiębiorstwo B2Gold Corp. Zakład łączy eksploatację odkrywkową i podziemną. Niedawno firma przeprowadziła szereg wierceń poszukiwawczych i właśnie opublikowała wyniki. Jeden z odwiertów dotarł na głębokość około 1,2 km i przeciął nową obiecującą strefę, którą nazwano Tattuk. Wyniki analiz przyniosły świetne rezultaty.

W środku tego odcinka znaleziono jeszcze bogatszy fragment - 3,35 m ze średnią 24,79 g złota na tonę. Teraz trzeba wykonać kolejne odwierty, żeby sprawdzić, jak duża jest ta strefa i czy w przyszłości może powiększyć znane zasoby kanadyjskiej kopalni Goose.

Badania w kopalni złota Goose. Sprawdzili, co kryje się głębiej

Nie tylko identyfikacja strefy Tattuk przyniosła ważne wyniki. Jak podaje firma w komunikacie, otwiera się w nowym oknie, w znanych obszarach kopalni - Llama i Nuvuyak - firma również prowadziła odwierty, aby lepiej poznać przebieg mineralizacji i sprawdzić, czy złotonośne strefy ciągną się dalej na głębokości.

W Llama wiercenia poniżej odkrywkowej części złoża potwierdziły wysoką zawartość złota - w jednym z odwiertów uzyskano 19,12 g/t na odcinku 21,23 m.

W Nuvuyak kolejne otwory potwierdziły ciągłość mineralizacji i wskazały możliwość jej dalszego wydłużenia w dół. Najlepszy wynik z tej strefy wynosi 11,88 g/t złota na odcinku 6,9 m.

Lokalizacje otworów wiertniczych na terenie kopalni Goose. B2Gold Corp. via Globenewswire materiał zewnętrzny

To właśnie jeden z nowych otworów w rejonie Nuvuyak doprowadził też do odkrycia Tattuk - strefa ta jest położona około 150 m poniżej znanej mineralizacji, co może w przyszłości przełożyć się na powiększenie zasobów tego obszaru.

Wydobycie złota. Jak to wygląda w Polsce?

Kanada znajduje się na czwartym miejscu wśród światowych producentów złota, a wyprzedzają ją Australia, Rosja i Chiny. Jak to wygląda w Polsce?

Historia wydobycia złota na obszarze dzisiejszej Polski sięga tysięcy lat wstecz, a szczytowy okres przypadał na średniowiecze. Pamiątką po tych czasach jest m.in. kopalnia złota w Złotym Stoku, którą dziś można zwiedzać.

Obecnie w Polsce nie ma klasycznej, dedykowanej kopalni, w której wydobywa się wyłącznie złoto. Pozyskuje się je jako produkt uboczny przy okazji eksploatacji innych złóż.

- Jedynym obszarem wydobycia złota w Polsce są kopalnie miedziowo-srebrowe występujące na monoklinie przedsudeckiej, eksploatowane przez KGHM Polska Miedź S.A. Złoto występuje tu w utworach facji utlenionej głównie w białym spągowcu oraz w dolnej części cechsztyńskich łupków miedzionośnych - podaje, otwiera się w nowym oknie Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego.



