Najgłębszy zbadany odwiert. Wyniki zaskakują

Firma Power Metallic Mines poinformowała o bardzo dobrych wynikach wierceń w złożu Lion, należącym do projektu Nisk w Kanadzie. Lion to bogate, polimetaliczne złoże miedzi, niklu, palladu, platyny, srebra i złota. Jest położone w regionie Eeyou Istchee James Bay w prowincji Quebec.

Najnowsze odwierty pokazują, że ta strefa sięga znacznie głębiej, niż wynikało z dotychczasowych badań.

Najciekawszy jest odwiert PML-26-125, najgłębszy do tej pory na terenie Lion, dla którego uzyskano już wyniki. Wykonano go ok. 800 metrów w pionie pod powierzchnią. W badaniach wykazano 5,7-metrowy odcinek skały zawierającej bardzo dużo metali.

Średnia zawartość miedzi wyniosła tam 11,42 proc. Do tego dochodziły inne metale, takie jak srebro i złoto. W środku tego odcinka znalazł się jeszcze bogatszy fragment - na długości 2,15 m zawartość miedzi wyniosła aż 20,30 proc.

Lion ciągnie się na dużej głębokości i nie zostało jeszcze w pełni rozpoznane

Otwór sięgnął około 150 m poniżej wcześniejszego najgłębiej leżącego istotnego przecięcia i ponad 25 procent głębiej niż otwory uwzględnione w niedawno ogłoszonym modelu oszacowania zasobów mineralnych złoża (MRE). Co więcej, kolejny odwiert - PML-26-128 - dotarł do mineralizacji na głębokości niemal 900 m, ale wyniki laboratoryjne nie są w tym przypadku jeszcze znane.

Dotychczasowe ustalenia sugerują jednak, że Lion pozostaje otwarte w głąb, czyli obecnie znana mineralizacja nie wyznacza jeszcze dolnej granicy złoża. Co więcej, bardzo wysoka zawartość metali w nowym miejscu może sugerować, że wraz z głębokością mineralizacja nie musi słabnąć - konieczne są jednak dalsze badania.

Nowe wiercenia sugerują, że złoże Lion ciągnie się na dużej głębokości i nie zostało jeszcze w pełni rozpoznane. Power Metallic Mines Inc. materiał zewnętrzny

Nowe ustalenia są potencjalnie ważne dla przyszłych zasobów: obecny MRE nie obejmuje najgłębszych nowych przecięć, więc dalsze wiercenia mogą umożliwić rozszerzenie modelu.

Kanadyjska spółka zapowiedziała, otwiera się w nowym oknie już udostępnienie kolejnych wyników z głębokich wierceń Lion w nadchodzących tygodniach.

Kanada szuka miedzi. W Polsce są jedne z największych złóż

Kanada jest liczącym się graczem na globalnym rynku miedzi, choć nie należy do ścisłego podium.

Światowym liderem jest tu Chile. Znajdują się tam największe udokumentowane złoża miedzi na świecie. Chilijska Escondida jest największą pod względem rocznej produkcji kopalnią miedzi na Ziemi.

Jak sytuacja wygląda w Polsce? Na terenie naszego kraju znajdują się największe pokłady miedzi w Europie, ale nie tylko - eksploatowane przez KGHM złoże na monoklinie przedsudeckiej jest uznawane za jedno z największych złóż miedzi na świecie.

KGHM Polska Miedź odpowiada za potężną część krajowej produkcji i należy do ścisłej światowej czołówki producentów miedzi.



