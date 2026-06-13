W skrócie W Londynie trwa przygotowanie terenu pod budowę wieżowca One London, który ma mieć taras widokowy z panoramicznym widokiem 360° na miasto.

Docelowa wysokość budynku One London wynosi 309,6 metra, co zrówna go z The Shard, najwyższym wieżowcem w Wielkiej Brytanii.

Na szczycie wieżowca powstanie atrakcja - taras widokowy, który jest promowany jako "najwyżej położony w Europie".

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One London. Zgoda na budowę i postępujące przygotowania

Trwają przygotowania terenu pod budowę nowego wieżowca w Londynie. Ta inwestycja ma stać się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta.

One London (wcześniej znany jako 1 Undershaft) to planowany 74-piętrowy wieżowiec w dzielnicy City of London.

Po ukończeniu Ona London ma osiągnąć wysokość 309,6 metra - zrównując się tym samym ze słynnym The Shard, najwyższym budynkiem w Wielkiej Brytanii.

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Wieżowiec One London został zaprojektowany przez Eric Parry Architects na zlecenie Aroland Holdings Ltd. Projekt o wartości przekraczającej 1 miliard funtów jest finansowany przez konsorcjum azjatyckich inwestorów, a zarządza nim firma Stanhope.

One London stanie w samym sercu finansowej dzielnicy City of London, między znanymi drapaczami chmur, takimi jak 30 St Mary Axe (The Gherkin) o wysokości 180 m i 122 Leadenhall Street (The Cheesegrater) o wysokości 225 metrów.

Nowy wieżowiec powstanie w miejscu biurowca St Helen's (znany także jako Aviva). Prace nad wyburzeniem tego 118-metrowego budynku są w toku - proces ten stanowi największą tego typu rozbiórką w historii Londynu.

One London jak Wieża Eiffla? Architekt o inspiracjach

One London ma pełnić głównie funkcję biurową, jednak projekt nowego wieżowca zakłada, że nie tylko. Całość ma łączyć funkcje komercyjne, rekreacyjne i edukacyjne, stając się otwartą częścią miasta.

Oprócz przestrzeni dla firm w One London znajdą się również miejsca dostępne dla mieszkańców i turystów. Przewidziano m.in. publiczny taras z ogrodem na wysokości 11. piętra, najwyżej położony bar w Londynie na 71. piętrze oraz specjalne sekcje edukacyjne dla dzieci na najwyższych kondygnacjach - przestrzenie te powstaną we współpracy z London Museum.

- Ta wersja jest bardzo podobna pod względem wysokości i różnych innych aspektów do Wieży Eiffla w Paryżu. W dolnej części Wieża Eiffla ma taras nad wielkimi łukami, a tutaj mamy taras na 11. piętrze - niesamowite miejsce dla zwiedzających, z którego rozciąga się wspaniały widok na tę wyjątkową okolicę. Nie chciałem tworzyć kolejnej pochyłej szklanej powierzchni - mówił niedawno w rozmowie z Wallpaper architekt Eric Parry.

Filary, które architekt określa "olbrzymimi sekwojami", są ogromne, wykonane z kortenowskiej stali i "smukłe jak piękne drzewo". Eric Parry Architects materiał zewnętrzny

Panoramiczny widok ze szczytu. Najwyżej położony taras widokowy

Uwagę mediów przykuwa jednak przede wszystkim planowany taras widokowy na szczycie wieżowca. Ma zapewniać wspaniałe widoki - będzie można podziwiać panoramę Londynu w pełnym, 360‑stopniowym zakresie. Atrakcja już teraz promowana jest jako najwyżej położony w Europie publiczny taras widokowy.

Prace przy budowie One London mają rozpocząć się w 2028 roku, a zakończenie inwestycji przewidziano na 2033 rok.

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