Windows 11 26H2 dostępny na wszystkie zgodne komputery. Jak zainstalować?

W skrócie Microsoft udostępnił dużą aktualizację Windows 11 26H2 dla wszystkich użytkowników posiadających zgodne komputery.

Instalację najnowszej wersji systemu można przeprowadzić bezpośrednio z poziomu Windows Update, sprawdzając dostępność w ustawieniach urządzenia.

Aktualizacja wymaga posiadania wcześniejszej wersji systemu 25H2 lub 24H2 i wprowadza liczne usprawnienia, w tym nowe funkcje AI oraz opcje personalizacji menu Start.

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Microsoft udostępnił Windows 11 26H2 kilka tygodni temu. Początkowo nowa aktualizacja została udostępniona tylko na wybrane komputery. Teraz gigant z Redmond ogłosił jej szeroką dostępność i zaczął wdrażać uaktualnienie na szeroką skalę. Jak można je zainstalować?

Jak zainstalować aktualizację Windows 11 26H2?

Microsoft ogłosił szeroką dostępność nowej aktualizacji i to oznacza, że można ją instalować na każdym komputerze, który spełnia wymagania sprzętowe. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

Na komputerze udajemy się do sekcji Ustawienia oraz Windows Update. W nowym oknie upewniamy się, że mamy włączoną opcję Uzyskaj najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne. Klikamy przycisk Sprawdź aktualizacje. Po chwili powinna pojawić się informacja o dostępności Windows 11 26H2. Pobieramy uaktualnienie i czekamy, aż zostanie ono zainstalowane.

Aktualizacja Windows 11 26H2 włączana jest poprzez mały pakiet instalacyjny. Dlatego jego zainstalowanie trwa zaledwie kilka minut i w tym czasie komputer musi zostać uruchomiony ponownie.

Pamiętajmy również, że bezpośrednia instalacja Windows 11 26H2 możliwa jest tylko z dwóch poprzednich edycji okienek. Mowa o wersjach 25H2 i 24H2, które udostępniono - odpowiednio - w 2025 oraz 2024 r.

Co nowego z aktualizacją Windows 11 26H2

Windows 11 26H2 to duża aktualizacja dla okienek, która odblokowuje sporo nowości. Z pewnością warto wspomnieć o następujących udoskonaleniach.

Nowe opcje personalizacji menu Start i paska zadań - w pierwszym przypadku można dostosowywać liczne elementy, w drugim zmieniać położenie i przy okazji pojawiły się dodatkowe funkcje.

Nowe funkcje wspomagane przez AI - Microsoft wprowadził nowe opcje oparte na sztucznej inteligencji w różnych obszarach systemu. Są to m.in. ustawienia, narrator, pasek zadań czy menedżer zadań.

Udoskonalone wyszukiwanie - Microsoft wprowadził nowe opcje obejmujące narzędzia szukania.

Nowe funkcje z zakresu ułatwień dostępności.

Windows Hello - dodano wsparcie dla nowych czytników linii papilarnych, co ułatwia logowanie.

Ułatwiono współdzielenie dźwięku między urządzeniami poprzez Bluetooth.

Lepsze wsparcie dla gier dzięki głębszej integracji z Xbox.



