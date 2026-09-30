W skrócie Microsoft rozpoczął globalne udostępnianie aktualizacji Windows 11 26H2, którą użytkownicy mogą pobrać ręcznie poprzez usługę Windows Update w ustawieniach systemu.

Wdrożenie nowej wersji systemu Windows 11 odbywa się etapami, dlatego nie wszyscy użytkownicy otrzymają powiadomienie o dostępności aktualizacji w tym samym czasie.

Aktualizacja 26H2 wprowadza nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, większe możliwości personalizacji menu Start oraz lepszą integrację z usługami Xbox.

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Windows 11 26H2 to kolejna duża aktualizacja dla okienek, nad którą Microsoft pracował od wielu miesięcy. Nowy system został sfinalizowany jakiś czas temu i znajdował się w rękach testerów. Gigant z Redmond chciał w ten sposób wyeliminować ewentualne błędy. Teraz rusza proces wdrażania uaktualnienia dla wszystkich użytkowników.

Aktualizacja Windows 11 26H2 dostępna dla wszystkich

Microsoft rozpoczął udostępnianie aktualizacji Windows 11 26H2 dla wszystkich użytkowników. Jak pobrać i zainstalować nowe oprogramowanie?

Windows 11 26H2 można szukać w usłudze Windows Update. W tym celu należy udać się do wspomnianego modułu w aplikacji Ustawienia. Następnie wykonać ręczne wyszukiwanie. Jeśli nowy system jest gotowy do instalacji dla naszego komputera, to pojawi się stosowny komunikat.

Oczywiście nowy system będzie wdrażany etapami. To oznacza, że nie wszyscy zobaczą dziś informacje o dostępności oprogramowania na własnym komputerze. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i sprawdzać co jakiś czas.

Co nowego z aktualizacją Windows 11 26H2

Windows 11 26H2 to duża aktualizacja dla okienek, która odblokowuje sporo nowości. Z pewnością warto wspomnieć o następujących udoskonaleniach.

Nowe opcje personalizacji menu Start i paska zadań - w pierwszym przypadku można dostosowywać liczne elementy, w drugim zmieniać położenie i przy okazji pojawiły się dodatkowe funkcje.

Nowe funkcje wspomagane przez AI - Microsoft wprowadził nowe opcje oparte na sztucznej inteligencji w różnych obszarach systemu. Są to m.in. ustawienia, narrator, pasek zadań czy menedżer zadań.

Udoskonalone wyszukiwanie - Microsoft wprowadził nowe opcje obejmujące narzędzia szukania.

Nowe funkcje z zakresu ułatwień dostępności.

Windows Hello - dodano wsparcie dla nowych czytników linii papilarnych, co ułatwia logowanie.

Ułatwiono współdzielenie dźwięku między urządzeniami poprzez Bluetooth.

Lepsze wsparcie dla gier dzięki głębszej integracji z Xbox.

Ponadto aktualizacja Windows 11 26H2 wprowadza liczne ulepszenia obejmujące wiele innych obszarów systemu. Dotyczy to widżetów, sieci czy bezpieczeństwa.