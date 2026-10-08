Windows 11 będzie jeszcze lepszy. Microsoft zapowiada nowości

W skrócie Microsoft wprowadza nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, pozwalając Copilotowi obsługiwać agentów do zadań na lokalnych plikach oraz generować widżety.

Użytkownicy komputerów Surface Laptop Ultra zyskają dostęp do zaawansowanych możliwości AI dzięki mocnym układom Nvidia RTX Spark, umożliwiającym lokalne przetwarzanie modeli.

Wyszukiwanie w Windows 11 zyska nowe funkcje, umożliwiając szybkie uruchamianie zadań takich jak zmiana głośności czy trybu ciemnego, co upodabnia system do macOS i jego Spotlight.

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Za nami październikowa konferencja Microsoftu, którą poświęcono Windows 11 oraz urządzeniom firmy, w tym przede wszystkim nowemu komputerowi Surface Laptop Ultra. Jaka przyszłość czeka okienka? Gigant z Redmond ujawnił kilka ciekawych nowości.

Windows 11 dostanie lepszego Copilota i nowe funkcje AI

Microsoft wie, że przyszłość należy do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Wcześniej w tym roku gigant z Redmond ogłosił Project Solara, czyli platformę agentów AI. Potem zaktualizowano aplikację Copilota. Teraz poznajemy kolejne nowości.

Teraz Copilot dostaje kolejne nowości. Dzięki obsłudze agentów będzie w stanie wykonywać zadania na plikach przechowywanych lokalnie. Następnie mamy możliwość generowania aplikacji czy widżetów. Podobne rozwiązanie Google opracowało dla Gemini Intelligence.

Sporo możliwości z zakresu funkcji AI będzie dostępnych na komputerach Surface Laptop Ultra, które mają mocne chipy Nvidia RTX Spark. To sprawi, że będzie można przetwarzać nawet kilkaset miliardów parametrów modeli lokalnie.

Lepsze wyszukiwanie w Windows 11

Microsoft w trakcie październikowej konferencji ogłosił również nowe funkcje z zakresu wyszukiwania w Windows 11. Pod tym względem okienka nieco zbliżą się do sytemu macOS oraz dostępnego w nim Spotlight.

Już jesienią z poziomu wyszukiwania na pasku zadań Windows 11 będzie można uruchamiać wiele różnych zadań. Wśród przykładowych są aktywacja trybu ciemnego, wykonanie zrzutu ekranowego, zmiana głośności czy wysyłanie wiadomości tekstowych.

Zmieni to nieco sposób pracy z okienkami, ale gigant z Redmond uważa, że tego typu rozwiązania z pewnością zostaną docenione przez użytkowników.

Wcześniej w tym roku Microsoft zapowiedział duże zmiany we własnym systemie operacyjnym oraz jego "naprawę", co ostatecznie ma pozwolić na odzyskanie zaufania użytkowników. Dobrym przykładem jest tutaj duża aktualizacja Windows 11 26H2, którą zaczęto udostępniać kilka dni temu. Wraz z nią pojawiło się sporo usprawnień oraz wyczekiwanych nowości.