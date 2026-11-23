W skrócie Microsoft usuwa uciążliwy błąd w Windows 11, który obniżał jakość dźwięku w słuchawkach Bluetooth po aktywacji mikrofonu.

Nowa poprawka pozwala na odtwarzanie dźwięku z częstotliwością do 48 kHz przy aktywnym mikrofonie, co znacząco poprawia jakość audio.

Funkcja wymaga słuchawek z obsługą Bluetooth LE Audio oraz komputera wspierającego Super Wideband Stereo i jest obecnie dostępna dla testerów.

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Windows 11 to system operacyjny, który z pewnością nie jest pozbawiony wad. Microsoft o tym wie i w tym roku zainicjował duży "program naprawy", który ma pozwolić na odzyskanie zaufania wśród użytkowników. Przy okazji gigant z Redmond postanowił zająć się problemem, który dokuczał właścicielom komputerów z okienkami już od dawna.

Microsoft usuwa uciążliwy błąd audio w Windows 11

Wspomniany błąd nie dotyczy tylko najnowszej wersji okienek, ale w rzeczywistości sięga jeszcze czasów Windows 7 i 10, gdzie również występował. Dotyczy to obsługi słuchawek z mikrofonami. Gdy wykryto użycie drugiego z elementów, to zestawy Bluetooth przełączały się z profilu A2DP, który zapewnia dźwięk w wysokiej jakości, na słabszy Hands-Free (HFP).

Taka sytuacja powodowała, że użytkownicy odczuwali zdecydowane pogorszenie jakości dźwięku. Gigant z Redmond pochylił się nad tym problemem i w końcu zaimplementował stosowną poprawkę.

W jednej z nowych kompilacji testowych okienek zaimplementowano zmiany, co ostatecznie pozwala na odtwarzanie dźwięku z częstotliwością do 48 kHz przy aktywnym mikrofonie. W tym celu trzeba w ustawieniach wybrać tylko odpowiednią opcję (2 kanały, 16 bitów, 48000 Hz). Jej włączenie znacząco poprawia jakość audio.

Nowa opcja z Windows 11 stawia pewne ograniczenia

Warto dodać, że z nowej opcji dodanej przez Microsoft do Windows 11 nie skorzysta każdy. Funkcja wymaga lepszego zestawu słuchawkowego, który wspiera Bluetooth LE Audio oraz odtwarzanie z częstotliwością 48 kHz. Ponadto komputer musi obsługiwać Super Wideband Stereo.

Na razie opcja dostępna jest w poglądowym wydaniu okienek, które Microsoft udostępnił członkom programu Windows Insider. Dla wszystkich użytkowników powinna zostać wdrożona w nieodległym czasie.

Warto dodać, że gigant z Redmond niedawno rozpoczął udostępniać dla wszystkich użytkowników dużą aktualizację dla okienek, którą jest Windows 11 26H2. Obecnie jest ona już instalowana automatycznie na zgodnych komputerach.