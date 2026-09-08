Windows 11 dostanie funkcjonalny widżet. Informacje o bateriach pod ręką

W skrócie Microsoft planuje wprowadzić w Windows 11 nowy widżet, który zbiorczo wyświetli poziom naładowania baterii komputera oraz podłączonych do niego akcesoriów.

Widżet będzie kompatybilny z jasnym i ciemnym motywem systemu oraz umożliwi podgląd poziomu baterii myszy, klawiatury czy słuchawek bezpośrednio z poziomu pulpitu lub ekranu blokady.

Obecnie rozwiązanie zostało odnalezione w plikach poglądowych kompilacji systemu, ale nie jest jeszcze w pełni funkcjonalne ani dostępne dla użytkowników.

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Windows 11 oferuje coraz więcej funkcji, ale użytkownicy okienek ciągle czekają na wiele innych rozwiązań, które są dostępne na przykład w systemie operacyjnym macOS. Jednym z takich elementów jest widżet z informacją o statusie baterii podłączonych do komputera urządzeń.

Windows 11 otrzyma widżet z informacją o statusie baterii

Microsoft planuje w okienkach umieścić specjalny widżet, który ma grupować informacje o statusie baterii różnych urządzeń. Rąbka tajemnicy na ten temat doszukał się serwis WindowsCentral, który znalazł grafikę w zasobach systemu operacyjnego Windows 11. Jest ona widoczna niżej.

Wspomniany widżet na samej górze wyświetla informacje o naładowaniu komputera. Niżej znajdują się szczegóły związane z poziomem baterii pozostałych urządzeń. Są to przykładowo słuchawki bezprzewodowe, klawiatura czy mysz.

Widżet z Windows 11 wyświetlający informacje o statusie baterii. WindowsCentral.com materiał zewnętrzny

Widzimy, że każde urządzenie obok nazwy ma ikonkę, co ułatwia rozpoznanie. Natomiast po prawej stronie wyświetlany jest szczegółowy poziom naładowania baterii wraz ze wskaźnikiem procentowym.

Wiemy również, że nowy widżet jest przystosowany do jasnego oraz ciemnego motywu z Windows 11. Co ciekawe, będzie go można umieścić nie tylko na pulpicie okienek, ale także na ekranie blokady.

Z informacji przekazanych przez serwis źródłowy wynika również, że widżet pokaże informacje o ładowaniu baterii czy też włączonym trybie oszczędzania energii.

Kiedy nowy widżet w systemie Windows 11?

Serwis źródłowy doszukał się nowego elementu w zasobach ostatnich kompilacji poglądowych systemu Windows 11, ale na razie widżet nie jest funkcjonalny. To oznacza, że po prostu nie działa i nie można go sobie wstawić na pulpit.

Widzimy jednak, że Microsoft pracuje nad takim rozwiązaniem i za jakiś czas pewnie zostanie ono udostępnione do testów. Członkowie programu pilotażowego Windows Insider wypróbują widżet przed innymi. Ostatecznie zostanie on udostępniony dla wszystkich użytkowników okienek, co pewnie nastąpi w ciągu kilku najbliższych miesięcy.



