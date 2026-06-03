Microsoft wziął sobie do serca krytykę i obecnie pracuje nad czymś, co nazywa się "programem naprawy" Windows 11. W drodze są liczne nowe funkcje oraz udoskonalenia, które mają pozwolić gigantowi z Redmond na odzyskanie zaufania. Teraz poznajemy kolejną nowość wpisującą się w te działania, choć firma na razie oficjalnie o tym nie mówi.

Nowy przycisk z Windows 11 usunie funkcje AI i zwolni miejsce na dysku

Microsoft planuje w systemie Windows 11 zaimplementować nowy przycisk, który z pewnością zostanie doceniony przez wielu użytkowników. Przede wszystkim za sprawą tego, iż umożliwi odzyskanie na dysku komputera wolnego miejsca.

Nowa funkcja została dostrzeżona w poglądowej kompilacji systemu z numerkiem 26300.8553, którą Microsoft udostępnił członkom programu Windows Insider pod koniec maja. Firma przemilczała to rozwiązanie w oficjalnym wykazie zmian, ale w ustawieniach doszukano się nowej opcji.

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Nowy przycisk o nazwie Odinstaluj pozwoli na usunięcie z dysku komputera komponentu dla sztucznej inteligencji o nazwie AI Phi Silica. Jego rozmiar to 2,59 GB, a więc niemało i po jego pozbyciu się na dysku zostanie zwolnione właśnie tyle miejsca.

Phi Silica to lokalny model językowy dla AI, który jest uruchamiany w ramach działań wykonywanych przez wyspecjalizowane jednostki NPU (Neural Processing Unit). Pozwala to na generowanie obrazów, pisanie streszczeń czy tworzenie podsumowań.

Nie tylko Microsoft przemyca do pamięci urządzeń modele AI

Windows 11 pod tym względem nie jest odosobniony. Niedawno zrobiło się całkiem głośno na temat cichej instalacji komponentów dla AI, które przeprowadzała przeglądarka internetowa Google Chrome. Gigant przemycał w ten sposób na pamięć urządzeń pliki dla sztucznej inteligencji i były one całkiem spore, bo ich rozmiar to około 4 GB.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowy przycisk trafi do Windows 11 i będą mogli z niego skorzystać wszyscy użytkownicy. Na razie funkcja znajduje się na etapie prac, ale można zakładać, że zostanie wdrożona jeszcze w tym roku.





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