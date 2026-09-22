Windows 11 nadal sprawia problemy. Ostatnia aktualizacja nie pomogła

W skrócie Użytkownicy Windows 11 nadal zgłaszają problemy z urządzeniami audio podłączanymi przez port USB, które nie zostały usunięte przez ostatnią łatkę KB5129195.

Microsoft planuje naprawić błędy audio prawdopodobnie w ramach październikowej aktualizacji Patch Tuesday, ponieważ wydany patch pozaharmonogramowy nie rozwiązał problemu.

Wrześniowa aktualizacja Windows 11 nie usunęła także usterek dotyczących kart graficznych AMD, powodujących m.in. czarne ekrany oraz błędy sterowników w serii RX.

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Microsoft wcześniej w tym miesiącu udostępnił rekordowy patch z poprawkami, który zawierał blisko 1000 rozwiązań różnych problemów z zabezpieczeniami. Jednak przy okazji pojawiły się problemy, które gigant z Redmond próbował usunąć, ale nie udało się tego zrobić ze wszystkimi.

Windows 11 nadal sprawia problemy z urządzeniami audio

Microsoft dosyć szybko zareagował na problemy, które wystąpiły po udostępnieniu wrześniowej aktualizacji dla Windows 11. Tydzień temu pojawiła się łatka oznaczona ciągiem znaków KB5129195, którą wydano poza standardowym harmonogramem. Wraz z nią udało się zaadresować błędy związane z RDP czy Claude Cowork.

Uaktualnienie jednak nie usunęło wszystkich problemów. Użytkownicy twierdzą, że jeden z najpoważniejszych błędów nie został rozwiązany. Dotyczy on prawidłowego działania urządzeń audio, które do komunikacji wykorzystują port USB. Objawia się to m.in. komunikatem o braku dostępności wyjścia dla źródła dźwięku oraz błędem uruchomieniowym z kodem 10.

Microsoft na razie nie ma na to rozwiązania. Jest bardzo możliwe, że stosowna łatka dla tych problemów pojawi się dopiero w przyszłym miesiącu. W ramach aktualizacji, które zostaną udostępnione w ramach październikowego Patch Tuesday. To oznacza, że trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Ostatnia aktualizacja dla Windows 11 nie usuwa problemów z GPU AMD

Wrześniowa aktualizacja dla Windows 11 nie rozwiązuje także problemów z kartami grafiki AMD, które również pojawiły się w tym miesiącu. Dotyczy to Radeonów z serii RX 6600, RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 GRE, RX 7900 XTX oraz RX 9070 XT. Czym objawiają się błędy?

Problemy objawiają się błędami związanymi ze sterownikami, czarnymi ekranami, znikającą zawartością na wyświetlaczy czy zmrożeniami systemu. Nawet wtedy, gdy na komputerze nie są uruchamiane gry.

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Problemy są więc uciążliwe i ich łatka KB5129195 również nie rozwiązuje. To oznacza, że w tym przypadku na gotowe rozwiązanie również trzeba będzie poczekać i na razie pozostaje uzbroić się w cierpliwość.