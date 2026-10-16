Windows 11 stał się szybszy. Zwłaszcza na słabszych komputerach

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Microsoft cały czas pracuje nad poprawą jakości Windows 11 i pochwalił się nowymi efektami. Gigant z Redmond twierdzi, że po wprowadzeniu różnych zmian responsywność okienek udało się zwiększyć aż o 20 proc. Stało się to możliwe m.in. poprzez poprawę efektywności wykorzystania i zarządzania pamięcią.

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laptop dell z uruchomionym systemem windows 11 na drewnianym biurku obok notesu i kubka
Windows 11 stał się szybszy. Zwłaszcza na słabszych komputerach.materiały promocyjne

W skrócie

  • Microsoft zwiększył responsywność systemu Windows 11 nawet o 20 proc. poprzez optymalizację wykorzystania pamięci operacyjnej.
  • Usprawnienia zarządzania pamięcią pozwalają przechowywać o 2 GB więcej aktywnych danych, co poprawia płynność przy wielu uruchomionych aplikacjach.
  • Właściciele komputerów z 8 GB RAM lub mniej odczują największą poprawę wydajności, m.in. dzięki optymalizacji ładowania widżetów.
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Microsoft wcześniej w tym roku uruchomił program "naprawy Windows 11", który podzielony jest na różne etapy. Gigant z Redmond wierzy, że w ten sposób uda mu się odzyskać zaufanie użytkowników i pochwalił się kolejnymi efektami prac.

Windows 11 z lepszą responsywnością nawet o 20 proc.

Microsoft wyjaśnia, że przez ostatni czas testował z członkami programu Windows Insider różne zmiany, których celem było zwiększenie responsywności okienek. Teraz te modyfikacje udostępniane są dla wszystkich użytkowników i powinni je w szczególności odczuć posiadacze starszych komputerów.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

Gigant z Redmond wyjaśnia, że responsywność Windows 11 udało się zwiększyć nawet o 20 proc. Stało się to możliwe m.in. poprzez poprawę efektywności wykorzystania i zarządzania pamięcią.

Navjot Virk, wiceprezes korporacyjny Microsoftu ds. Windows Experiences wyjaśnił to w następujący sposób.

"Windows 11 może teraz przechowywać w pamięci operacyjnej nawet o 2 GB więcej aktywnych danych, zamiast przenosić je do wolniejszej pamięci masowej. Dzięki temu komputer zachowuje płynność działania nawet wtedy, gdy użytkownik otwiera kolejne aplikacje lub karty w przeglądarce" - wyjaśnia Navjot Virk we wpisie na blogu Microsoftu.

Zmiany widoczne w szczególności na słabszych komputerach z Windows 11

Microsoft wyjaśnia, że te zmiany będą widoczne przede wszystkim na starszych komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows 11, które mają tylko 8 GB pamięci operacyjnej RAM lub mniej. Tam różnica ma być "szczególnie odczuwalna".

Dla przykładu na takich komputerach zawartość widżetów będzie ładowana dopiero wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na ich wyświetlenie. Gigant z Redmond twierdzi, że pozwoli to zwolnić w pamięci ponad 200 MB i będzie ją można przeznaczyć na potrzeby innych zadań.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

Kolejną zmianą w wyniku poprawy niezawodności jest szybsze nawiązywanie połączeń Bluetooth, co przełoży się na sprawniejsze podłączanie słuchawek bezprzewodowych. Przy okazji poprawiono działanie funkcji Windows Hello, która odpowiada za logowanie się do okienek.

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