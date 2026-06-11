Microsoft jest w trakcie realizacji dużego planu działań, których celem jest odzyskanie zaufania użytkowników Windows 11. Dowodzi tego czerwcowa aktualizacja dla okienek. Co nowego wprowadza uaktualnienie oznaczone ciągiem znaków KB5094126?

Czerwcowa aktualizacja KB5094126 dla Windows 11 przyspiesza system

Najważniejszą nowością, którą wprowadza czerwcowa aktualizacja KB5094126, jest wsparcie dla trybu niskiego opóźnienia. Funkcja była testowana od kilku miesięcy. Teraz jest udostępniana dla wszystkich użytkowników okienek. Jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

Tryb niskiego opóźnienia odpowiada za chwilowe zwiększenie częstotliwości procesora (na 1-3 sekundy) i dzięki temu komputer działa szybciej. W konsekwencji pozwoli to na uruchamianie w krótszym czasie wybranych elementów systemu. Są to m.in. menu Start, szybkie ustawienia czy centrum powiadomień.

Ponadto funkcja przyspiesza wyszukiwanie z użyciem wbudowanej w okienka wyszukiwarki. Kolejną nowością z aktualizacji KB5094126 jest rozszerzenie obsługi certyfikatu bezpiecznego rozruchu o kolejne urządzenia. Na uwagę zasługuje też wsparcie dla współdzielenia audio, co pozwala przesyłać dźwięk na dwa podłączone urządzenia Bluetooth.

Z punktu widzenia codziennego użytkowania ostatnia z funkcji z pewnością znajdzie uznanie. Dotychczas Windows 11 pozwalał na odtwarzanie dźwięku tylko na jednym urządzeniu Bluetooth. Teraz będzie to można jednocześnie zrobić na dwóch.

Aktualizacja dla Windows 11 usuwa ponad 200 błędów z zakresu bezpieczeństwa

Czerwcowa aktualizacja dla Windows 11 usuwa także wiele błędów. W tym aż 206 luk związanych z bezpieczeństwem. Tym razem Microsoft załatał naprawdę wiele dziur.

Jedna z luk (opisana w biuletynie CVE-2026-45657) jest szczególnie niebezpieczna. Jej poziom zagrożenia oceniono na 9,8. Dziura umożliwiała hakerom na zdalne wykonanie kodu na poziomie jądra systemu.

Najnowsza aktualizacja dla okienek jest już udostępniana i istnieje duże prawdopodobieństwo, że została już zainstalowana na waszym komputerze. Zawsze możecie to sprawdzić udając się do sekcji Ustawienia i Windows Update.





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