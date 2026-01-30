Microsoft podsumował własne wyniki finansowe za ostatni kwartał 2025 r. i ujawnił kilka ciekawych informacji. System operacyjny Windows 11, który debiutował kilka lat temu, ma już ponad jeden miliard użytkowników. Głos w tej sprawie zabrał CEO firmy, Satya Nadella.

Microsoft ogłasza rekord użytkowników systemu Windows 11

Windows osiągnął ważny kamień milowy. Jeden miliard użytkowników Windows 11

Co ciekawe, Windows 11 osiągnął barierę jednego miliarda użytkowników szybciej od Windows 10, który podobny kamień milowy uzyskał niespełna sześć lat temu. Najnowsze okienka dokonały tego samego o 130 dni krócej względem poprzedniego systemu operacyjnego.

Windows 11 w zeszłym roku uzyskał wzrost (w skali rok/rok) aż o 45 proc. Skąd tak duży skok? Było to spowodowane głównie zakończeniem wsparcia dla systemu Windows 10, czego dokonano w październiku 2025 r. Sytuacja przełożyła się także na duże wzrosty zysków u partnerów OEM.

Microsoft zapowiada zmiany w Windows 11 i chce odbudować zaufanie

Liczba miliarda użytkowników Windows 11 z pewnością imponuje, ale Microsoft zdaje sobie sprawę z tego, że okienka wymagają większej uwagi. Potwierdzają to choćby liczne problemy, które zostały spowodowane przez styczniowe aktualizacje zabezpieczeń. W najgorszym przypadku łatki doprowadzały do braku możliwości prawidłowego rozruchu komputerów.

To nie wszystko, bo uporczywe błędy to jedno. Użytkownicy skarżą się także na bloatware, reklamy czy uporczywe komunikaty. To sprawia, że zaufanie do oprogramowania jest mniejsze. Wiemy jednak, że Microsoft obecnie bacznie przygląda się tym problemom i szuka rozwiązań.

Opinie, które otrzymujemy od naszej społeczności oddanych klientów i uczestników programu Windows Insider, są jednoznaczne. Musimy udoskonalić system Windows w sposób, który będzie dla ludzi znaczący

"W tym roku skupimy się na rozwiązywaniu problemów, które regularnie zgłaszają nam klienci: poprawie wydajności systemu, niezawodności i ogólnego doświadczenia z systemem Windows" - dodaje Pavan Davuluri. Pozostaje wierzyć, że firma dotrzyma danego słowa.

