Włączasz ten program w pralce? Nieświadomie podnosisz rachunki za prąd

Spis treści: Pranie w 60 i 90 stopniach - dlaczego grzałka w pralce pobiera najwięcej prądu? Program Eco w pralce. Dłuższy czas prania, ale realnie niższe zużycie energii Pralka a rachunki za prąd - porównanie kosztów prania w 40°C, 60°C i 90°C

Pranie w 60 i 90 stopniach - dlaczego grzałka w pralce pobiera najwięcej prądu?

Każde urządzenie w domu potrzebuje określonej ilości prądu, żeby wykonać swoją pracę. Najważniejszym elementem pralki pod kątem poboru mocy jest grzałka elektryczna (najczęściej o mocy od 1800 W do 2200 W). Z kolei sam silnik obracający bębnem to zaledwie 100-300 W. Co ważne, musimy pamiętać, że nie pracuje on bez przerwy, więc pobiera minimalną ilość energii.

Wzrost zapotrzebowania na energię wraz z temperaturą wynika bezpośrednio z zasad termodynamiki. Woda doprowadzana z sieci wodociągowej ma zwykle temperaturę 10-15°C. Chcąc podgrzać 10 litrów wody do 40°C, grzałka musi podnieść jej temperaturę o ok. 25-30°C. Przy programie 90°C różnica temperatur wynosi aż 75-80°C, a to wymaga niemal trzykrotnie większej dawki energii cieplnej na każdy litr wody.

W wysokich temperaturach dochodzą również straty ciepła przez obudowę bębna oddającą energię do otoczenia podczas cyklu prania, co zmusza termostat do okresowego dogrzewania wody. Przykładowo, gdy zauważy, że woda ostygła np. z 90°C do 82°C, ponownie włącza grzałkę, żeby dogrzać wodę z powrotem do zadanej temperatury, a to zwiększa pobór energii i same rachunki.

Pralka, otwiera się w nowym oknie pobiera najwięcej prądu w 60°C i 90°C, ponieważ woda wymaga ogromnej ilości energii do podgrzania, a im jest gorętsza, tym szybciej stygnie przez ścianki pralki, zmuszając grzałkę do wielokrotnego i długiego dogrzewania.

Program Eco w pralce. Dłuższy czas prania, ale realnie niższe zużycie energii

Sporo osób unika programów Eco, obawiając się, że m.in. trzygodzinny cykl wygeneruje wyższy rachunek. W rzeczywistości jest odwrotnie, ponieważ program Eco zużywa średnio od 30 proc. do 50 proc. mniej energii niż standardowy program typu "Bawełna".

Program Eco (wymagany unijnymi etykietami energetycznymi od 2021 r.) zazwyczaj osiąga maksymalnie 35-45°C, co widocznie skraca czas pracy grzałki o najwyższej mocy. Niższą temperaturę pralka nadrabia wydłużonym czasem namaczania oraz intensywniejszym ruchem bębna. Co ważne enzymy zawarte w dostępnych detergentach (proteazy, lipazy, amylazy) są projektowane tak, by najefektywniej rozkładać brud w 30-40°C, ale potrzebują na to więcej czasu.

Dodatkowo programy Eco pobierają mniej wody do prania zasadniczego, dzięki czemu grzałka ma mniej cieczy do ogrzania, a stężenie detergentu jest wyższe.

Pralka a rachunki za prąd - porównanie kosztów prania w 40°C, 60°C i 90°C

Pojedynczy cykl prania podzielmy na trzy etapy: podgrzanie wody (grzałka o mocy 2000 W = 2 kW), kręcenie bębnem (silnik o średniej mocy 150 W = 0,15 kW) oraz pompowanie wody i wirowanie. Dla naszych wyliczeń przyjmiemy cenę prądu (już z opłatami) w wysokości 1,05 zł za 1 kWh oraz nowoczesną pralkę o wsadzie ok. 8 kg (starsze modele mogą pobierać więcej prądu, szczególnie przy wyższych temperaturach).

W przypadku 40 stopni grzałka podgrzewa wodę przez ok. 20 minut. Przyjmując, że ma ona moc 2000 W (2 kW x 0,33 h = 0,66 kWh) koszt jednego cyklu prania to ok. 0,69 zł. Do tego należy doliczyć ok. 90 minut pracy silnika, pompy i samego wirowania co zużyje ok. 0,24 kWh, a to daje 0,26 zł. Tym samym koszt jednego cyklu wyniesie 0,93 zł. Dla większości urządzeń będzie to przedział 0,84 - 1,05 zł. Rocznie (przy 4 praniach w tygodniu) da to 175 - 218 zł.

W przypadku 60 stopni grzałka podgrzewa wodę przez ok. 33 minut. Tak więc koszt grzania wyniesie 1,10 kWh, co daje 1,16 zł. Praca mechaniczna i płukanie zużyją tyle samo, ile przy 40 stopniach, czyli ok. 0,24 kWh, co daje 0,26 zł. Łączny koszt to 1,42 zł. Dla większości pralek będzie to przedział 1,26 - 1,58 zł, co rocznie da 262 - 328 zł.

W przypadku 90 stopni grzałka musi podgrzać wodę o prawie 80 stopni, co zajmie jej ok. 60 minut, czyli zużyje 2 kWh, a to przekłada się na 2,10 zł. Kręcenie bębnem i wirowanie zostaje takie samo, czyli dodatkowe 0,26 zł. Razem jest to 2,36 zł, dla większości pralek będzie to przedział 2,10 - 2,63 zł, rocznie da to 437 - 546 zł.

W przypadku programów Eco koszt może być jeszcze niższy, mimo iż pranie trwa długo, to jest to głównie namaczanie, więc koszty wirowania i pracy bębna również będą w granicach ok. 0,24 kWh, co daje 0,26 zł. Podgrzanie wody do ok. 36-38°C to mniej więcej 12 minut. Koszt grzania może wynieść ok. 0,42 zł. Łącznie daje to 0,68 zł za jedno pranie.



