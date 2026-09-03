Włamał się do domu przez okno. Policyjny dron pomógł schwytać rysia

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Niezwykłe zgłoszenie o włamaniu w Kirkland (USA) zakończyło się interwencją z użyciem policyjnego drona. Okazało się, że włamywaczem był... ryś. Dziki kot został bezpiecznie uśpiony przez specjalistów i wypuszczony na wolność, a służby opublikowały nagranie. Cała akcja pokazuje rosnącą rolę nowoczesnych technologii w operacjach poszukiwawczych i ratowniczych. Bezzałogowce i roboty coraz częściej pomagają w odnajdywaniu lub odstraszaniu zwierząt na całym świecie. Rozwój takich systemów budzi jednak obawy o prywatność i granice nadzoru obywateli.

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Policja użyła drona do schwytania rysia. "Włamywacz" dostał się do domu przez otwarte okno
Policja użyła drona do schwytania rysia. "Włamywacz" dostał się do domu przez otwarte oknoKirkland WA Police Department, BLM Oregon & Washington (domena publiczna)materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Policja w Kirkland użyła drona, aby bezpiecznie usunąć rysia, który włamał się do domu, skacząc z drzewa przez otwarte okno.
  • Funkcjonariusze policji korzystają z floty bezzałogowców do wspierania akcji ratowniczych, dokumentacji zdarzeń oraz pomocy przy zwierzętach.
  • Rosnąca popularność dronów w służbach budzi obawy o prywatność, gdyż technologie te mogą być wykorzystywane nie tylko do ratownictwa, ale również do inwigilacji obywateli.
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"Włamywacz na czterech łapach". Dron pomógł schwytać rysia

Funkcjonariusze policji z Kirkland w stanie Waszyngton (USA) zostali wezwani do zgłoszenia dotyczącego możliwego włamania. Mieszkaniec domu w dzielnicy Moss Bay usłyszał głośne uderzenia i powiadomił służby, dzwoniąc na 911. Po przybyciu na miejsce mundurowi nie zastali jednak ludzkiego przestępcy. Wewnątrz budynku znajdował się uwięziony i zdezorientowany ryś rudy.

Chcąc uniknąć bezpośredniego starcia z dzikim kotem, policjanci wycofali się i użyli zdalnie sterowanego drona do monitorowania sytuacji z bezpiecznej odległości. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych pokazuje zdezorientowanego drapieżnika stojącego przy schodach, który syczy i wygina grzbiet w stronę wiszącej w powietrzu maszyny. Wykorzystanie drona pozwoliło na bezpieczne skierowanie zwierzęcia do sąsiedniego, pustego pokoju i zamknięcie drzwi.

"Włamywacz na czterech łapach" - jak go z przymrużeniem oka nazwali policjanci - przebywał w odosobnieniu do czasu przyjazdu zespołu z Washington Department of Fish and Wildlife. Specjaliści uśpili drapieżnika, umieścili go w klatce i przetransportowali w rejon potoku Forbes Creek, gdzie został wypuszczony na wolność. Według ustaleń policji zwierzę dostało się do środka przez otwarte okno, skacząc z pobliskiego drzewa. Mógł go zwabić domowy kot należący do właściciela posesji. Zarówno mieszkańcowi, jak i jego pupilowi nic się nie stało.

Drony pomagają w niebezpiecznych operacjach

Wykorzystanie małego bezzałogowca było możliwe dzięki programowi uruchomionemu przez lokalną policję w 2022 r. Obecnie jednostka dysponuje pięcioma dronami oraz 17 licencjonowanymi pilotami.

Maszyny te są zazwyczaj wykorzystywane do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, akcji taktycznych, dokumentacji miejsc zdarzeń oraz - jak pokazał ten przypadek - do usuwania dzikich zwierząt z terenów zamieszkanych. Dzięki temu ludzie nie muszą już narażać zdrowia ani życia, by z powodzeniem wykonać niebezpieczną operację.

Wykorzystanie dronów i robotów w relacjach z fauną staje się coraz popularniejsze na całym świecie. W Japonii władze łączą drony z mechanicznymi wilkami do odstraszania niedźwiedzi, których obecność w miastach wzrosła w wyniku urbanizacji. W Stanach Zjednoczonych policja w Santa Fe śledziła niedźwiedzia w pobliżu szkoły za pomocą drona, a strażacy w stanie Floryda użyli go do odnalezienia psa uwięzionego w kanale burzowym.

Technologia może służyć inwigilacji obywateli

Nowoczesne rozwiązania budzą równocześnie obawy dotyczące prywatności. Rozbudowa programów zakładających użycie dronów przez służby ratunkowe wywołuje krytykę organizacji dbających o wolności obywatelskie.

Bezzałogowce bywają wykorzystywane do obserwacji protestów politycznych, a agencje rządowe wykazują zainteresowanie czworonożnymi robotami do działań operacyjnych. Z kolei prywatne firmy z branży ochrony inwestują znaczne środki w napowietrzny system monitoringu.

Drony mogą też służyć do inwigilacji osób na prywatnych posesjach czy w odosobnionych miejscach. Podobnie jak w przypadku każdego innego narzędzia - od noża, przez dynamit, po komputer - ich zastosowanie zależy od intencji ludzi, którzy z nich korzystają. Ostatecznie to nie same bezzałogowce stanowią zagrożenie, lecz brak odpowiednich regulacji prawnych i zła wola po stronie ich operatorów.

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