mObywatel to aplikacja, która wśród Polaków jest coraz popularniejsza. Wcześniej w tym tygodniu Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że platforma ma już ponad 11 mln użytkowników i nakreśliło jej dalszy rozwój. Teraz udostępniono aktualizację oprogramowania, w której dodano kilka użytecznych nowości.

Co nowego w aktualizacji aplikacji mObywatel?

Najnowsza aktualizacja mObywatela wprowadza kilka użytecznych usług, które zostaną doceniono przez różne grupy użytkowników. Pierwsza z nowości dedykowana jest rodzicom nowonarodzonych dzieci, co wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do stosownego urzędu cywilnego. Teraz można to zrobić bez wychodzenia z domu dzięki nowej funkcji w aplikacji. W jaki sposób?

Rodzice mają obowiązek zgłoszenia narodzin nowego dziecka w ciągu 21 dni od daty urodzenia. Chcąc to zrobić z poziomu aplikacji mObywatel należy udać się do sekcji Usługi, Załatw sprawę i Rodzina. Tam trzeba wybrać opcję Zgłoś urodzenie dziecka.

Kolejne nowości obejmują dokumenty i wśród nich są paszport czy dowód osobisty. Pierwszą z nowych usług jest możliwość sprawdzenia, czy paszport jest gotowy do odbioru. Następnie mamy sposobność unieważnienia dowodu osobistego w przypadku kradzieży tożsamości.

Na końcu wykazu zmian w najnowszej wersji mObywatela resort cyfryzacji wspomina o możliwości unieważnienia dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego w przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu. Wszystkie wspomniane nowości są już dostępne i wprowadza je aktualizacja platformy z numerkiem 4.77.0. Jeśli jeszcze ich nie widzicie, to upewnijcie się, że dysponujecie najnowszą wersją oprogramowania.

mObywatel zostanie zintegrowany z europejskim portfelem tożsamości

Ministerstwo Cyfryzacji wcześniej w tym tygodniu zorganizowało specjalną konferencję, gdzie nakreślono przyszłość platformy. Jak dobrze wiemy, mObywatel w 2026 r. dostanie wiele nowości w kraju, ale na tym nie koniec.

Resort cyfryzacji poinformował o pracach związanych z integracją mObywatela z europejskim portfelem tożsamości. Program pilotażowy ma wystartować pod koniec 2026 r. i będzie dobrowolny. Pozwoli to dostosować platformę pod kątem rozwiązań unijnych. W konsekwencji wybrane usługi czy dokumenty dostępne w aplikacji będą uznawane również poza granicami Polski.

