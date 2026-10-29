Rosja sprawdza atomowy arsenał spod powierzchni wody

28 października rosyjski strategiczny okręt podwodny "Generalissimus Suworow" wystrzelił pocisk balistyczny Buława z Morza Ochockiego w kierunku poligonu Cziża w obwodzie archangielskim. O próbie poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, według komunikatu odpalenie przeprowadzono z zanurzonej jednostki w ramach planowego szkolenia bojowego, a głowice dotarły do wyznaczonego rejonu o przewidzianym czasie.

Buława to międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe, będący elementem rosyjskiego morskiego potencjału nuklearnego. Może przenosić wiele głowic jądrowych, które po oddzieleniu od pocisku mogą kierować się do różnych celów. Co więcej, ich odpalenie nie wymaga wynurzenia, więc okręt nie musi ujawniać w ten sposób swojej pozycji.

"Generalissimus Suworow" należy do nowoczesnej serii Boriej-A. Jednostkę przyjęto do służby pod koniec 2022 r., a w kolejnym roku przeniesiono ją z Floty Północnej na Pacyfik. Okręty tego typu zastępują starsze jednostki radzieckiej konstrukcji i stanowią ważną część rosyjskiego systemu odstraszania nuklearnego.

Rozwiń

Chiński podwodny nosiciel pocisków

Równolegle uwagę analityków przyciąga nowa chińska jednostka o nietypowej konstrukcji trimarana. Okręt - zbudowany w Kantonie, a następnie przetransportowany na północ Chin przez port w Dalianie - przechodzi testy w Huludao nad Morzem Pohaj.

Według analiz zdjęć satelitarnych jednostka ma dwa przedziały uzbrojenia umieszczone w centralnym kadłubie. Mogą one pomieścić łącznie od 16 do 18 wyrzutni pocisków, choć liczba ta nie została oficjalnie potwierdzona. Aby użyć uzbrojenia, okręt musi wynurzyć się, otworzyć pokrywy przedziałów i podnieść wyrzutnie do pozycji pionowej.

Potencjalne uzbrojenie obejmuje pociski przeciwokrętowe lub manewrujące pociski do atakowania celów lądowych. Wśród rozważanych możliwości wymienia się chińskie pociski hipersoniczne YJ-20, ale na razie nie ma potwierdzenia, że właśnie taki wariant zostanie zastosowany.

Rozwiń

Nietypowa konstrukcja może mieć wyporność podwodną około 900 ton. Dodatkowe boczne pływaki mają poprawiać stabilność, zwłaszcza podczas podnoszenia wyrzutni. Jednostka jest wyposażona w chrapy umożliwiające pracę silników wysokoprężnych podczas zanurzenia.

Analiza wnętrza sugeruje, że przedziały uzbrojenia zajmują tak dużo miejsca, iż mogło zabraknąć go na stałą załogę. Dlatego eksperci przypuszczają, że okręt może być bezzałogowy. To jednak wciąż hipoteza, Chiny nie ujawniły oficjalnego przeznaczenia jednostki ani jej docelowej konfiguracji.

Powrót do przeszłości czy nowa era wojny podwodnej?

Chiński projekt przypomina pod pewnymi względami okręty podwodne z czasów zimnej wojny, które musiały wynurzać się, by odpalać pociski. Takie rozwiązania stosowano między innymi w radzieckich jednostkach typu Juliett. Współczesne pociski mogą jednak mieć znacznie większy zasięg, a ich wykorzystanie może obejmować zarówno cele morskie, jak i lądowe.

W przypadku nowej chińskiej konstrukcji szczególnie istotna może być też współpraca z innymi elementami systemu rozpoznania. Jeśli okręt ma wykorzystywać dane o celach dostarczane przez samoloty, satelity lub inne jednostki, będzie działał jako część większej sieci, a nie całkowicie samodzielny system bojowy.