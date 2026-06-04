Spis treści: Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Gdzie zagrają piłkarze na MŚ 2026? Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA Gillette Stadium, Foxborough, USA AT&T Stadium, Arlington, USA Lincoln Financial Field, Filadelfia, USA NRG Stadium, Houston, USA Arrowhead Stadium, Kansas City, USA SoFi Stadium, Los Angeles, USA Hard Rock Stadium, Miami Gardens, USA MetLife Stadium, East Rutherford, USA Levi's Stadium, Santa Clara, USA Lumen Field, Seattle, USA Estadio Azteca, Meksyk Estadio BBVA, Monterrey, Meksyk Estadio Akron, Guadalajara, Meksyk BC Place, Vancouver, Kanada BMO Field, Toronto, Kanada

Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Gdzie zagrają piłkarze na MŚ 2026?

Mistrzostwa świata FIFA 2026 odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to pierwszy mundial organizowany przez trzy państwa oraz pierwsza edycja z udziałem 48 reprezentacji. Łącznie mecze zostaną rozegrane na 16 stadionach, a finał zaplanowano na 19 lipca na MetLife Stadium w New Jersey.

Wybór gospodarzy dobrze oddaje specyfikę północnoamerykańskiego sportu, gdzie największe i najnowocześniejsze areny powstają z myślą o futbolu amerykańskim. Część meczów odbędzie się na obiektach doskonale znanych kibicom NFL, które na co dzień goszczą jedne z najpopularniejszych rozgrywek sportowych świata. Latem 2026 roku ich murawy, trybuny i gigantyczne ekrany staną się jednak tłem dla najważniejszego turnieju piłkarskiego na świecie.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA

Atlanta będzie gospodarzem spotkań na stadionie, który często wymieniany jest wśród najbardziej zaawansowanych technologicznie aren świata. Mercedes-Benz Stadium mieści około 75 tysięcy widzów, a jego znakiem rozpoznawczym jest efektowny rozsuwany dach przypominający migawkę aparatu. To obiekt zaprojektowany z myślą o wielkich widowiskach, gdzie nowoczesne rozwiązania architektoniczne odgrywają równie ważną rolę jak sportowe emocje.

Gillette Stadium, Foxborough, USA

Położony niedaleko Bostonu Gillette Stadium należy do najbardziej rozpoznawalnych aren północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Choć nie imponuje futurystyczną bryłą tak jak nowsze obiekty, od lat sprawdza się podczas największych wydarzeń sportowych. Na trybunach może zasiąść niemal 66 tysięcy kibiców.

Gillette Stadium w Foxborough pomieści około 66 tys. widzów. Maddie Meyer East News

AT&T Stadium, Arlington, USA

Jeżeli któryś stadion ma oddawać amerykańskie zamiłowanie do rozmachu, jest nim właśnie AT&T Stadium. Obiekt w rejonie Dallas może pomieścić ponad 90 tysięcy widzów i należy do największych aren mundialu. Ogromne ekrany oraz imponujące rozmiary sprawiają, że każdy mecz przypomina wydarzenie organizowane na skalę olimpijską.

Lincoln Financial Field, Filadelfia, USA

Filadelfia udostępni kibicom stadion, który od lat regularnie gości wielkie imprezy sportowe i wydarzenia kulturalne. Arena pomieści blisko 70 tysięcy widzów i będzie jednym z ważniejszych punktów amerykańskiej części turnieju. Dodatkowego znaczenia nadaje jej fakt, że jedno ze spotkań fazy pucharowej zostanie rozegrane 4 lipca, w święto niepodległości Stanów Zjednoczonych.

NRG Stadium, Houston, USA

Houston dysponuje stadionem stworzonym z myślą o trudnych warunkach pogodowych. Rozsuwany dach pozwala dostosować obiekt do wysokich temperatur charakterystycznych dla Teksasu. Arena może przyjąć ponad 72 tysiące kibiców.

Arrowhead Stadium, Kansas City, USA

Arrowhead Stadium nie zachwyca futurystycznymi rozwiązaniami, ale od dekad słynie z atmosfery tworzonej przez kibiców. Trybuny mieszczą ponad 76 tysięcy widzów, a obiekt regularnie trafia do rankingów najgłośniejszych stadionów świata. Mundial będzie okazją, by jego reputację poznali także kibice spoza Ameryki Północnej.

SoFi Stadium w Los Angeles. PATRICK T. FALLON AFP

SoFi Stadium, Los Angeles, USA

SoFi Stadium jest wizytówką nowoczesnego budownictwa sportowego. Ogromny kompleks w Inglewood powstał za miliardy dolarów i szybko stał się jednym z najbardziej imponujących stadionów na świecie. Charakterystyczne zadaszenie oraz futurystyczna architektura sprawiają, że bardziej przypomina obiekt z filmów science fiction niż klasyczny stadion piłkarski.

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, USA

Miami będzie gospodarzem meczów na stadionie, który przeszedł gruntowną modernizację przed najważniejszymi imprezami ostatnich lat. Arena mieści niemal 65 tysięcy osób i regularnie gości wydarzenia sportowe o światowym znaczeniu. Dzięki częściowemu zadaszeniu zapewnia kibicom większy komfort nawet podczas upalnej pogody.

MetLife Stadium, East Rutherford, USA

To właśnie tutaj poznamy mistrza świata. MetLife Stadium, położony w aglomeracji nowojorskiej, będzie gospodarzem finału mundialu 2026. Ponad 82 tysiące miejsc na trybunach sprawia, że jest to jedna z największych aren całego turnieju.

Levi's Stadium, Santa Clara, USA

Położony w sercu Doliny Krzemowej stadion reprezentuje region słynący z technologicznych innowacji. Obiekt może pomieścić około 68,5 tysiąca widzów i należy do najnowocześniejszych stadionów zachodniego wybrzeża. Podczas jego budowy zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań ekologicznych. Są to m.in. zielone dachy, system odzysku wody deszczowej oraz panele słoneczne wspierające zasilanie obiektu.

Stadion Lumen Field w Seattle ma wyjątkowy układ trybun. David Ryder AFP

Lumen Field, Seattle, USA

Seattle od lat uchodzi za jedno z najważniejszych miast piłkarskich w Stanach Zjednoczonych. Lumen Field słynie z bliskiego układu trybun względem murawy, dzięki czemu atmosfera podczas meczów należy do najbardziej intensywnych w kraju. Stadion pomieści około 69 tysięcy widzów.

Estadio Azteca, Meksyk

Żaden stadion mundialu 2026 nie ma równie bogatej historii. To właśnie na Estadio Azteca rozgrywano finały mistrzostw świata z udziałem Pelego i Diego Maradony. W 2026 roku legenda meksykańskiego futbolu zapisze kolejny rozdział historii jako pierwszy stadion goszczący mecze trzech różnych mundiali.

Estadio BBVA, Monterrey, Meksyk

Nowoczesna arena w Monterrey należy do najbardziej efektownych stadionów Ameryki Łacińskiej. Charakterystycznym elementem obiektu jest panorama gór widoczna z trybun. Stadion może pomieścić ponad 53 tysiące kibiców.

Estadio Akron, Guadalajara, Meksyk

Estadio Akron reprezentuje jedno z najbardziej piłkarskich miast Meksyku. Obiekt mieści blisko 50 tysięcy widzów i jest domem słynnego klubu Chivas. To stadion nowoczesny, ale jednocześnie mocno związany z lokalną tradycją futbolową.

Estadio Akron to jeden z najważniejszych piłkarskich obiektów sportowych w Meksyku. Ulises Ruiz AFP

BC Place, Vancouver, Kanada

BC Place będzie największą kanadyjską areną mistrzostw świata. Stadion wyróżnia się ogromnym, podświetlanym dachem wspartym na systemie lin i masztów, który od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy Vancouver. Podczas mundialu obiekt pomieści około 54,5 tysiąca kibiców.

BMO Field, Toronto, Kanada

BMO Field wyróżnia się typowo piłkarskim charakterem. Stadion gości najważniejsze mecze rozgrywane w Toronto, a przed mundialem zostanie rozbudowany do około 45 tysięcy miejsc. W 2026 roku będzie jednym z symboli rosnącej popularności piłki nożnej w Kanadzie.





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