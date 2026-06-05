Przed nami konferencja WWDC26, czyli najważniejsze tego typu wydarzenie organizowane każdego roku przez Apple. Tegoroczna edycja to przede wszystkim zapowiedź systemu operacyjnego iOS 27 dla iPhone'ów oraz pozostałego oprogramowania na inne urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Aktualizacja iOS 27 to mnóstwo nowości dla iPhone'ów

W trakcie WWDC26 Apple zaprezentuje system operacyjny iOS 27 dla iPhone'ów. Później oprogramowanie będzie można przetestować w ramach publicznego programu pilotażowego wersji beta. Natomiast sfinalizowana aktualizacja powinna być gotowa we wrześniu.

W trakcie keynote otwierającego wydarzenie możemy spodziewać się prezentacji najważniejszych nowości z iOS 27. Tym razem nie czeka nas rewolucja w wyglądzie oprogramowania dla iPhone'ów, którą Apple w zeszłym roku zaserwowało nam wraz z Liquid Glass. Tym razem spodziewajmy się jedynie ulepszeń obejmujących ten język designu.

Dużą rolę w iOS 27 odegra nowa Siri oraz nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, ale o tym za chwilę. Spodziewajmy się także udoskonaleń obejmujących inne obszary oprogramowania. Wśród nich będą nowe funkcje w poszczególnych aplikacjach.

Dla przykładu aplikacja Aparat ma pozwolić na tworzenie spersonalizowanych widżetów. W ten sposób użytkownicy będą mogli umieszczać skróty do najczęściej używanych opcji, które będą dostępne zaraz po uruchomieniu. W Skrótach pojawi się możliwość prostego tworzenia nowych zadań z wykorzystaniem poleceń głosowych. Natomiast w Zdjęciach pojawi się więcej opcji z zakresu kolekcji.

Część z nowości ujawniło samo Apple i dotyczą one funkcji z zakresu ułatwień dostępności. Na przykład osoby niewidome lub słabo widzące będą mogły posiłkować się podpowiedziami, które zostaną wygenerowane na podstawie obrazów przechwyconych przez aparat fotograficzny iPhone'a.

Nowa Siri i pogoń Apple w zakresie AI za konkurencją

Apple nieco przespało boom na sztuczną inteligencję i Siri obecnie nie dorównuje możliwościom Google Gemini czy innych konkurencyjnych czatbotów. Wraz z iOS 27 ma to się zmienić i firma położyła duży nacisk na rozwój funkcji opartych na AI.

Wraz z iOS 27 zobaczymy nową Siri, która przy okazji otrzyma dedykowaną aplikację. Bloomberg niedawno uzyskał wgląd w projekt tego oprogramowania. W systemie pojawi się nowy dymek o nazwie Szukaj lub zapytaj. Pozwoli on wywołać asystentkę Apple.

Tak ma wyglądać nowa aplikacja dla Siri z iOS 27. Bloomberg materiał zewnętrzny

Nowa aplikacja Siri przypomina w zasadzie rozwiązania konkurencji. Ma ona postać czatu, gdzie użytkownik może prowadzić konwersacje z AI i otrzymywać odpowiedzi na zadawane pytania. Będzie też możliwość wysyłania plików do analizy (przycisk załącznika). Ponadto nowa asystentka cyfrowa Apple ma zapewnić bardziej spersonalizowany kontekst czy lepiej integrować się z innymi aplikacjami i komponentami systemu.

Nowa Siri to nie wszystko, bo pojawi się także coś, co można nazwać Apple Intelligence 2.0. Dotychczasowe narzędzia z tego pakietu oparte na AI mają zostać znacząco rozbudowane. Dotyczy to Visual Intelligence, Image Playground (generowanie znacznie lepszych obrazów) czy Genmoji (proponowanie sugerowanych emoji). Przy okazji użytkownicy dostaną większy wybór i poza ChatGPT pojawią się integracje z innymi modelami, na przykład Claude.

Apple zdecydowało się nawiązać współpracę z Google i nowe funkcje AI z iOS 27 zostaną w dużym stopniu oparte na modelach Gemini. Oczywiście wiele osób zastanawia się także nad tym, czy nowa Siri przemówi w końcu po polsku? Jest to bardzo prawdopodobne i po wielu latach oczekiwania możemy się tego doczekać.

Kiedy beta testy iOS 27 i jakie iPhone'y dostaną aktualizację?

Pierwsze wersje poglądowe iOS 27 i pozostałych nowych systemów operacyjnych, które zobaczymy na WWDC26, zostaną udostępnione 8 czerwca. Zaraz po keynote otwierającym konferencję. Najpierw jednak dostęp uzyskają deweloperzy. Publiczny program pilotażowy wystartuje później, bo w lipcu i dopiero wtedy nowe oprogramowanie będą mogli testować wszyscy chętni użytkownicy zgodnych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka.

Rodzi się również pytanie o zgodność iOS 27 z dotychczasowymi modelami iPhone'ów. Wygląda na to, że tegoroczna aktualizacja nie trafi na wszystkie urządzenia, które rok temu dostały iOS 26. Apple planuje pozbyć się wsparcia dla kilku modeli. Lista zgodnych widoczna jest niżej.

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro‌ Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16‌ Plus

‌iPhone 16‌ Pro

iPhone 16‌ Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3. generacja)

Jak nietrudno zauważyć, na liście nie ma smartfonów z rodziny iPhone 11 i modelu SE 2. generacji. Ich właściciele nie dostaną iOS 27 i trzeba będzie obejść się smakiem.

Przy okazji warto mieć na uwadze, że pakiet Apple Intelligence (także w nowej wersji 2.0) nadal będzie wymagać iPhone'ów 15 Pro lub nowszych. Na starszych telefonach wraz z aktualizacją iOS 27 się nie pojawi.

WWDC26 to także premiera macOS 27 czy watchOS 27

iOS 27 dla iPhone'ów jest pewnie najbardziej wyczekiwanym systemem, ale podczas WWDC26 zobaczymy także nowe wersje oprogramowania z numerkami 27 na pozostałe urządzenia. Są to watchOS, macOS, tvOS, iPadOS, visionOS czy nowy software dla głośników HomePod.

Tutaj również spodziewajmy się nowej Siri oraz licznych nowości bazujących na sztucznej inteligencji. Apple chce rozszerzyć własne AI m.in. o tvOS czy głośniki HomePod.

Czego natomiast nie zobaczymy podczas WWDC26? Prawdopodobnie znowu zabraknie premiery jakichkolwiek nowych urządzeń. Na te trzeba będzie poczekać do września i jesieni.

O której konferencja WWDC26 i gdzie oglądać wydarzenie Apple?

Keynote otwierający WWDC26 został zaplanowany na poniedziałek 8 czerwca. Start przewidziano na godzinę 19:00 czasu w Polsce. Oczywiście wydarzenie będzie można oglądać na żywo. Firma udostępni relację, którą zobaczymy m.in. na kanale producenta w serwisie YouTube.

Nie pozostaje nic innego, jak czekać na start WWDC26. Tegoroczne wydarzenie z pewnością przyniesie wiele interesujących nowości.





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