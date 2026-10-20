Wyburzono kultowe kominy EC-2 w Łodzi. Złożyły się jak zapałki

Dawid Długosz

Dawid Długosz

We wtorek 20 października doszło do wyburzenia kominów dawnej elektrociepłowni EC-2 w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego. Proces rozpoczął się po godzinie 10:00 i wcześniej ewakuowano mieszkańców budynku przy ulicy Różanej 4, co było podyktowane względami bezpieczeństwa.

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Trzy czerwono-białe kominy dawnej elektrociepłowni EC-2 górujące nad blokami mieszkalnymi w Łodzi
Wyburzono kominy EC-2 w Łodzi. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców.Piotr Kamionka Reporter

W skrócie

  • We wtorek 20 października w Łodzi przeprowadzono wyburzenie kominów dawnej elektrociepłowni EC-2 przy ulicy Wróblewskiego.
  • Ze względów bezpieczeństwa konieczna była ewakuacja mieszkańców budynku przy ulicy Różanej 4 oraz przeprowadzenie inwentaryzacji mieszkań.
  • Do skutecznego wyburzenia konstrukcji przygotowano 1500 otworów i użyto 150 kilogramów materiałów wybuchowych.
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Kominy dawnej elektrociepłowni EC-2 były jednym z najbardziej charakterystycznych elementów panoramy Łodzi. We wtorek 20 października rozpoczął się proces wyburzania wysokich konstrukcji. Według części mieszkańców to koniec pewnej ery.

Wyburzanie kominów EC-2 w Łodzi poprzedzone ewakuacją

Proces wyburzania kominów dawnej elektrociepłowni EC-2 w Łodzi zaplanowano w godzinach 10:00-11:30. Wcześniej, bo od godziny 8:30 z rana zarządzono ewakuację mieszkańców budynku przy ulicy Różanej 4, co było związane względami bezpieczeństwa.

Ponadto w budynkach przy ulicy Różanej 4 oraz 12 zarządzono inwentaryzację mieszkań. Natomiast po zakończeniu procesu wyburzania zostaną przeprowadzone kolejne prace sprawdzające stan techniczny obiektów.

Wyburzanie kominów rozpoczęło się zgodnie z planem po godzinie 10:00. Na początku zawyły syreny alarmowe ostrzegające przed zagrożeniem. Po kilku minutach padł pierwszy z obiektów.

Prace nie były proste. W celu wyburzenia kominów należało odpowiednio je przygotować. Zrobiono w nich 1500 otworów i wykorzystano 150 kilogramów ładunków wybuchowych. Wyburzenie pierwszego z nich możecie zobaczyć na powyższym wideo.

Kultowe kominy EC-2 znikają z panoramy Łodzi

Kominy dawnej elektrociepłowni w Łodzi towarzyszyły panoramie miasta od kilkudziesięciu lat. Budowa zakładu rozpoczęła się już w 1954 r. Trzy lata później uruchomiono pierwszy kocioł oraz turbinę. Prace ukończono w 1961 r.

Wysokie kominy przy ulicy Wróblewskiego 26 były jednym z najbardziej charakterystycznych widoków Łodzi. Ich wyburzenie to dla części mieszkańców "zupełnie nowa era", bo takie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych.
Prace rozbiórkowe kompleksu prowadzono już od jakiegoś czasu. 20 października przyszedł czas na kultowe kominy. Warto dodać, że teren należący do dawnego kompleksu jest już zagospodarowany i obejmuje m.in. zabudowę mieszkalną oraz funkcje handlowe, usługowe czy rekreacyjne.

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