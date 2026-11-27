W skrócie Platforma 1Password poinformowała o wycieku danych, który wynikał z uzyskania dostępu do konta GitHub jednego z pracowników firmy.

Hakerzy przejęli m.in. imiona, nazwiska, adresy e-mail użytkowników, klucze publiczne oraz parametry protokołu Secure Remote Password.

Firma zapewnia, że sejfy użytkowników, hasła główne, klucze odzyskiwania oraz aplikacje pozostały bezpieczne i nie dostały się w ręce atakujących.

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W ostatnim czasie mamy do czynienia z falą wycieków danych. W Polsce odczuwamy skutki cyberataku na Autopay, a tymczasem zhakowano także popularną platformę do przechowywania danych logowania. Mowa o 1Password, które na własnym blogu dokładnie omówiło zaistniały problem.

Wyciek danych w platformie 1Password

Twórcy 1Password ujawnili, że 19 listopada br. zaczęto badać sygnały wskazujące na potencjalny atak. Osoba atakująca uzyskała dostęp do firmowego konta GitHub jednego z pracowników i następnie wykorzystała je do uzyskania wglądu w kod źródłowy platformy.

Ostatecznie atakujący zdołał wprowadzić złośliwy kod do usług backendu. W konsekwencji udało się pobrać dane klientów platformy 1Password. Są to:

Imiona i nazwiska

Adresy e-mail

Identyfikatory konta i użytkownika oraz godziny utworzenia konta oraz ostatniego logowania

Klucze publiczne

Parametry protokołu Secure Remote Password

Tokeny obecne w niektórych linkach wysyłanych e-mailem do zaproszeń, obsługi administracyjnej i odzyskiwania konta

1Password wymienia także inne jawne metadane konta powiązane z wewnętrzną architekturą platformy, których to jednak nie sprecyzowano.

Jakie dane użytkowników 1Password nie przejęli hakerzy?

Wyciek danych obejmuje więc całkiem sporo informacji, ale czy użytkownicy platformy 1Password mają się czego obawiać pod kątem ewentualnej utraty dostępu do kont? Twórcy aplikacji twierdzą, że hakerzy nie przejęli następujących informacji.

Sejfy i znajdujące się w nich elementy

Klucze chroniące sejfy

Klucze do odzyskiwania konta

Aplikacje i rozszerzenia przeglądarkowe 1Password

1Password dodaje, że nie przechowuje haseł do kont użytkowników oraz ich tajnych kluczy. Mimo to klientom zaleca się zachowanie ostrożności i zwracanie szczególnej uwagi m.in. na próby phishingu. Ponadto firma precyzuje, że nigdy nie kontaktuje się w celu uzyskania informacji o hasłach do kont czy sekretnych kluczach.