Wyglądają jak metalowe trumny. Ukraina opracowała opancerzone kapsuły

Najważniejszym elementem nowego rozwiązania jest opancerzona kapsuła wykonana ze stali Armox 500T o grubości 3,5 mm. Jej wnętrze wyłożono polietylenem HDPE 1000. Producent przewidział boczne i tylne drzwi, dzięki którym rannego można umieścić w środku z różnych stron, a następnie uzyskać do niego dostęp podczas transportu.

Kapsuła została wyposażona w wentylację, ogrzewanie, oświetlenie oraz apteczkę pierwszej pomocy. W jej wnętrzu znajduje się również kamera umożliwiająca obserwację w dzień i w nocy oraz system dwukierunkowej komunikacji głosowej. Operatorzy mają dzięki temu możliwość kontrolowania sytuacji wewnątrz pojazdu i kontaktowania się z ewakuowanym żołnierzem.

Łączność nawet po odłączeniu kapsuły

CASEEVAK ma korzystać z kilku rodzajów łączności: ELRS, LTE, Starlink oraz połączenia światłowodowego. Producent podkreśla, że po odłączeniu kapsuły od głównej platformy pozostaną aktywne dwa niezależne kanały komunikacyjne.

Konstruktorzy pracują również nad integracją systemów monitorowania parametrów życiowych. Ich zadaniem będzie przekazywanie personelowi medycznemu informacji o stanie rannego jeszcze w trakcie transportu. To rozwiązanie ma ułatwić przygotowanie do udzielenia pomocy po dotarciu pojazdu do punktu medycznego.

Rozwiń

Ochronę przed zagrożeniami z powietrza mają uzupełniać pasywne środki przeciwdziałania dronom, wyrzutnie siatek oraz systemy walki elektronicznej. Zastosowanie napędu elektrycznego ma z kolei ograniczać sygnaturę pojazdu, a tym samym utrudniać jego wykrycie.

Platforma ma zasięg do 80 km

Murakha jest napędzana przez dwa silniki elektryczne o łącznym momencie obrotowym 1600 Nm. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 35 kWh, a deklarowany zasięg platformy wynosi do 80 km.

Firma Robotic Complexes poinformowała również o przeprowadzeniu testów balistycznych stali wykorzystanej do budowy kapsuły. Próby odbywały się z odległości 50 m i obejmowały ostrzał z użyciem amunicji różnych kalibrów. Trwają ponadto prace nad dodatkowym pancerzem listwowym, który ma zwiększyć odporność konstrukcji na ataki dronów FPV.

Murakha nie jest zupełnie nową konstrukcją na ukraińskim froncie. Jak przypomina Militarnyi, w październiku 2025 r. ukraińskie siły zbrojne zaczęły wykorzystywać wariant Murakha-Mini do zadań logistycznych w pobliżu linii frontu. Bezzałogowe pojazdy przewożą wyposażenie, żywność i inne zaopatrzenie. Moduł CASEEVAK ma poszerzyć zastosowanie tej rodziny maszyn o ewakuację rannych z obszarów zagrożonych.