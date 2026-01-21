Wyślij SMS o treści… Netflix poszedł w tym kierunku
Netflix ogłosił nową funkcję, która kojarzy nam się z tradycyjną telewizją. Gigant umożliwia głosowanie na żywo w nowej produkcji, którą jest Star Search. Pozwoli to widzom na zdecydowanie o losach bohaterów. Z informacji, które przekazał Netflix wynika, że taka nowość jest dostępna na telewizorach i w aplikacji na telefony.
Netflix pracuje nad różnymi rozwiązaniami, które mają zapewnić widzom więcej opcji z zakresu interakcji z produkcjami oglądanymi na ekranie. Tym razem gigant sięgnął po coś, co doskonale znamy z tradycyjnej telewizji. Tą nowością jest głosowanie na żywo.
Netflix wprowadza głosowanie na żywo w show Star Search
Gigant rynku streamingowego ogłosił, że wraz z premierą show o nazwie Star Search wprowadza nową funkcję. To głosowanie na żywo, które pozwala widzom na uzyskanie interakcji z programem. Jak to działa?
Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że subskrybenci mogą wskazać opcję z menu wielokrotnego wyboru lub ocenić występ w pięciogwiazdkowej skali. Głosy można oddawać za pomocą pilota lub na telefonie. Platforma działa z nowszymi telewizorami Smart TV oraz popularnymi przystawkami telewizyjnymi, jak i w aplikacji mobilnej na iOS oraz Androida. W trakcie oglądania produkcji w przeglądarce internetowej takiej opcji nie ma.
Jeśli siedzisz w domu i oglądasz "Star Search" na telewizorze, będziesz mógł zagłosować, czy to na telewizorze, czy na telefonie, a głosy wpłyną na awans lub jego brak dla niektórych uczestników programu
Nowa funkcja ma działać w ujęciu globalnym i nie będzie ograniczona jedynie do rynku amerykańskiego. Czas na oddanie głosów jest ograniczony i po jego upływie widzowie nie mają już takiej możliwości. Co to oznacza? Głosowanie będzie możliwe podczas premiery, a nie w trakcie oglądania show w późniejszym terminie.
Netflix stawia na treści na żywo
Netflix w ostatnim czasie wykazuje coraz większe zainteresowanie treściami na żywo i nowy system głosowania tylko to potwierdza. Firma w rzeczywistości szuka sposobów na zapewnienie większej interakcji widzów z własnymi produkcjami i wierzy, że zwiększy to zainteresowanie oglądających.
Przykładem mogą być produkcje "Everybody's Live with John Mulaney" i "Dinner Time Live with David Chang" oraz transmisje z wydarzeń sportowych. Natomiast w październiku uruchomiono interaktywne gry, które można uruchamiać na telewizorze.