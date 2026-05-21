"Wyspiański" zwodowany. Nowoczesny statek dla polsko-chińskiej spółki
W chińskiej stoczni ZPMC zwodowano nowoczesny statek wielozadaniowy "Wyspiański" należący do Chipolbrok, spółki założonej i zarządzanej wspólnie przez Polskę i Chiny. Nowa jednostka ma ponad 180 m długości i niemal 38 tys. ton nośności (DWT). Statek jest przystosowany do transportu ciężkich i ponadgabarytowych ładunków.
"Wyspiański" zwodowany. Nowa jednostka zasili flotę Chipolbrok
W chińskiej stoczni Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. (ZPMC) w dniu 20 maja 2026 roku odbyło się wodowanie nowoczesnego statku wielozadaniowego do przewozu ciężkich ładunków (Multi-Purpose Heavy Lift Vessel) o nazwie "Wyspiański".
Jednostka ta należy do Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok. To najstarsza polsko-chińska spółka joint venture, założona w 1951 roku w Tiencinie oraz Gdyni. Firma jest wspólnie zarządzana, udziały są podzielone po 50 proc. między rządy Polski i Chin.
"Wyspiański" wejdzie do służby w Chipolbrok i dołączy do programu rozbudowy nowoczesnej floty firmy.
Nowej generacji statek do "zadań specjalnych"
Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. specjalizuje się w globalnym morskim przewozie towarów drobnicowych, masowych oraz project cargo, czyli wielkogabarytowych, ciężkich i niestandardowych ładunków, na przykład turbin wiatrowych, transformatorów energetycznych, kolumn rafineryjnych oraz maszyn przemysłowych.
- Kontynuując tradycję nazywania statków imionami wybitnych polskich twórców, MV "Wyspiański" jest jednym z wielozadaniowych statków nowej generacji typu heavy-lift, wyposażonym w nadbudówkę umieszczoną na dziobie, zbudowanym z myślą o transporcie ładunków project cargo i ponadgabarytowych - informuje Chipolbrok w komunikacie.
182 m długości, 3 żurawie i duża ładownia
Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Chipolbrok, statek nowej generacji "Wyspiański" charakteryzuje się następującymi parametrami:
• ok. 37 450 DWT,
• długość całkowita: 182 m,
• 3 żurawie pokładowe o udźwigu 350 t każdy,
• łączny udźwig w trybie tandemowym do 700 t,
• duża ładownia do przewozu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych.
"Wyspiański" jest częścią programu rozbudowy nowoczesnej floty Chipolbrok
Chipolbrok od dłuższego czasu inwestuje w nowoczesne statki, które są przystosowane do przewozu ciężkich ładunków. Natomiast łącznie we flocie przedsiębiorstwa znajduje się ponad trzydzieści jednostek w różnych typach. Wśród nich znajdują się statki o nawiązujących do Polski nazwach, np. "Pilecki", "Boym" czy "Kopernik".
Najnowszy nabytek, "Wyspiański", to kolejny statek przekazany armatorowi po niedawno dostarczonym "Koperniku" - jednostce z serii statków o nośności 62 000 DWT. Ten statek ma niemal 200 metrów długości i 32 metry szerokości. Został wprowadzony do eksploatacji na początku maja tego roku.