"Wyspiański" zwodowany. Nowoczesny statek dla polsko-chińskiej spółki

Paula Drechsler

W chińskiej stoczni ZPMC zwodowano nowoczesny statek wielozadaniowy "Wyspiański" należący do Chipolbrok, spółki założonej i zarządzanej wspólnie przez Polskę i Chiny. Nowa jednostka ma ponad 180 m długości i niemal 38 tys. ton nośności (DWT). Statek jest przystosowany do transportu ciężkich i ponadgabarytowych ładunków.

Nowy statek "Wyspiański" Chipolbrok zacumowany w porcie, widoczne żurawie i maszyny przeładunkowe.
"Wyspiański" zwodowany. To nowy statek Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok.

W skrócie

  • 20 maja 2026 roku w chińskiej stoczni ZPMC zwodowano nowoczesny statek wielozadaniowy "Wyspiański" należący do Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok.
  • MV "Wyspiański" ma niemal 38 tys. ton nośności (DWT) i jest przystosowany do przewozu ciężkich oraz ponadgabarytowych ładunków.
  • "Wyspiański" dołącza do programu rozbudowy nowoczesnej floty Chipolbrok.
"Wyspiański" zwodowany. Nowa jednostka zasili flotę Chipolbrok

W chińskiej stoczni Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. (ZPMC) w dniu 20 maja 2026 roku odbyło się wodowanie nowoczesnego statku wielozadaniowego do przewozu ciężkich ładunków (Multi-Purpose Heavy Lift Vessel) o nazwie "Wyspiański".

Jednostka ta należy do Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok. To najstarsza polsko-chińska spółka joint venture, założona w 1951 roku w Tiencinie oraz Gdyni. Firma jest wspólnie zarządzana, udziały są podzielone po 50 proc. między rządy Polski i Chin.

"Wyspiański" wejdzie do służby w Chipolbrok i dołączy do programu rozbudowy nowoczesnej floty firmy.

Nowej generacji statek do "zadań specjalnych"

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. specjalizuje się w globalnym morskim przewozie towarów drobnicowych, masowych oraz project cargo, czyli wielkogabarytowych, ciężkich i niestandardowych ładunków, na przykład turbin wiatrowych, transformatorów energetycznych, kolumn rafineryjnych oraz maszyn przemysłowych.

- Kontynuując tradycję nazywania statków imionami wybitnych polskich twórców, MV "Wyspiański" jest jednym z wielozadaniowych statków nowej generacji typu heavy-lift, wyposażonym w nadbudówkę umieszczoną na dziobie, zbudowanym z myślą o transporcie ładunków project cargo i ponadgabarytowych - informuje Chipolbrok w komunikacie.

182 m długości, 3 żurawie i duża ładownia

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Chipolbrok, statek nowej generacji "Wyspiański" charakteryzuje się następującymi parametrami:

• ok. 37 450 DWT,

• długość całkowita: 182 m,

• 3 żurawie pokładowe o udźwigu 350 t każdy,

• łączny udźwig w trybie tandemowym do 700 t,

• duża ładownia do przewozu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych.

Duży kontenerowiec o nazwie WYSPIAŃSKI zakotwiczony w stoczni, z widocznymi oznaczeniami portu macierzystego Monrovia oraz charakterystycznym czerwono-biało-zielonym kadłubem.
Najnowszy statek Chipolbrok, "Wyspiański", ma niemal 38 tys. DWT.

"Wyspiański" jest częścią programu rozbudowy nowoczesnej floty Chipolbrok

Chipolbrok od dłuższego czasu inwestuje w nowoczesne statki, które są przystosowane do przewozu ciężkich ładunków. Natomiast łącznie we flocie przedsiębiorstwa znajduje się ponad trzydzieści jednostek w różnych typach. Wśród nich znajdują się statki o nawiązujących do Polski nazwach, np. "Pilecki", "Boym" czy "Kopernik".

Najnowszy nabytek, "Wyspiański", to kolejny statek przekazany armatorowi po niedawno dostarczonym "Koperniku" - jednostce z serii statków o nośności 62 000 DWT. Ten statek ma niemal 200 metrów długości i 32 metry szerokości. Został wprowadzony do eksploatacji na początku maja tego roku.

