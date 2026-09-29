W skrócie Chińska spółka China General Nuclear Power Group uruchomiła morską farmę wiatrową Fanshi o łącznej mocy 2 GW, zlokalizowaną 81 kilometrów od wybrzeża prowincji Guangdong.

Kompleks składa się ze 131 jednostek, w tym 33 ultradużych turbin o mocy 18 MW każda, których wirnik ma średnicę 292 metrów i przy pełnym obrocie generuje 43 kWh energii.

Inwestycja wygeneruje rocznie 6,6 mld kWh energii, co pozwoli ograniczyć spalanie 1,92 mln ton węgla i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 5,1 mln ton w skali każdego roku.

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Największa na świecie morska farma wiatrowa już działa

24 września na Morzu Południowochińskim ruszył największy na świecie zespół gigantycznych morskich turbin wiatrowych. Uruchomiony przez spółkę China General Nuclear Power Group (CGN) kompleks Fanshi o łącznej mocy 2 GW składa się z 131 jednostek, w tym 33 ultradużych turbin o mocy 18 megawatów każda, które są obecnie największymi tego typu urządzeniami działającymi na morzu w Chinach, a także stanowią największe na świecie skupisko morskich turbin o mocy 18 MW. Pozostałą część parku wiatrowego tworzy 98 mniejszych jednostek, które dopełniają łączną moc projektową.

Rozmiary zastosowanych turbin o mocy 18 MW wyznaczają nowe standardy w branży energetycznej. Średnica wirnika każdej z nich wynosi 292 metry, co daje powierzchnię omiatania sięgającą około 66 tys. m2. Przy pełnym obciążeniu pojedynczy obrót łopat generuje 43 kWh energii elektrycznej, co zaspokaja dzienne zapotrzebowanie przeciętnego gospodarstwa domowego w Chinach przez dziewięć kolejnych dni. W skali roku jedna taka turbina jest w stanie wyprodukować do 56 mln kWh energii.

Wdrożenie tak dużych jednostek na skalę przemysłową przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i logistyczne. Wykorzystanie potężnych turbin ogranicza liczbę wymaganych lokalizacji na morzu, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zużycie obszarów morskich. Ogranicza to również wydatki związane ze stawianiem fundamentów podziemnych czy układaniem podmorskiej sieci kablowej.

Wyzwania inżynieryjne na głębokich wodach

Budowa elektrowni Fanshi wymagała pokonania skomplikowanych przeszkód inżynieryjnych ze względu na odległość od brzegu sięgającą 81 kilometrów, a także głębokość wody dochodzącą do 53 metrów. Podnoszenie i montaż ciężkich komponentów na otwartym morzu stanowiły jedno z najtrudniejszych zadań dla zespołów budowlanych. Masa samej morskiej stacji elektroenergetycznej Fanshi-1 wynosi 6168 ton, zaś całkowity ciężar pojedynczej turbiny o mocy 18 MW przekracza 1500 ton.

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Prowadzenie prac instalacyjnych przy tak dużych gabarytach wymagało niezwykłej precyzji w trudnych warunkach pogodowych. Inżynierowie musieli sprostać wyzwaniom związanym z transportem morskim na bardzo duże odległości oraz opanować stabilizację podzespołów w warunkach silnego wiatru i wysokich fal. Szczególne uznanie budzi fakt, iż w trakcie prac inżynierowie osiągnęli dokładność pozycjonowania i dokowania na poziomie milimetrowym.

Efektem realizacji tej inwestycji jest stworzenie gotowego zestawu rozwiązań technologicznych przeznaczonych do montażu sprzętu ultraciężkiego na głębokich wodach. Wypracowane procedury konstrukcyjne mogą być teraz wdrażane przy kolejnych projektach na całym świecie. Dodatkowo w ramach kompleksu wybudowano pierwszą w Chinach stację pośredniej kompensacji mocy biernej 500 kV, co rozwiązało problem strat napięcia i przesyłu energii na duże odległości.

Chiny liczą zyski. Czysta energia zastąpi węgiel

Cały kompleks Fanshi ma generować rocznie ponad 6,6 mld kilowatogodzin czystej energii elektrycznej, która trafi bezpośrednio do sieci energetycznej obszaru Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makau. Taka produkcja pozwala na zaoszczędzenie około 1,92 mln ton standardowego węgla rocznie. Przekłada się to także na redukcję emisji dwutlenku węgla o około 5,1 mln ton, co odpowiada efektowi zalesienia blisko 14 tys. hektarów.

Inwestycja w dystrykcie Yangdong sprawiła, że łączna zainstalowana morska moc wiatrowa w mieście Yangjiang przekroczyła 8 mln kW. Miejscowość ta stała się tym samym prefekturą o największej morskiej mocy wiatrowej w całym kraju. Projekt stanowi jeden z filarów realizacji chińskich celów klimatycznych, które zakładają osiągnięcie szczytu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i neutralności węglowej do 2060 r. Rozwój infrastruktury odnawialnej pomaga również Chinom w osiąganiu większej niezależności energetycznej.



