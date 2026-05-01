Wyszukiwarka Google z nową funkcją. W końcu mamy ją w Polsce

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Wyszukiwarka Google otrzymuje w Polsce nową funkcję o nazwie "wybierz preferowane źródła". Co to jest? Nowa opcja pozwala personalizować sekcję najważniejszych artykułów, gdzie wyświetlane są wiadomości. Ponadto Google w ten sposób ułatwia śledzenie treści od konkretnych wydawców.

Laptop z otwartą wyszukiwarką Google z nową funkcją, filiżanka kawy i rośliny na stole w jasnym wnętrzu.
Wyszukiwarka Google z nową funkcją w Polsce. Czym są preferowane źródła?

Wyszukiwarka Google ciągle wzbogacana jest w nowe funkcje. Nie tak dawno w Polsce został wprowadzony Tryb AI. Teraz w rodzimej wersji narzędzia pojawia się kolejna opcja, którą są "preferowane źródła". Do czego to służy?

Preferowane źródła w wyszukiwarce Google pozwalają personalizować sekcję wiadomości

Jeśli korzystacie z Google, a robi to większość z nas, to zapewne wiecie, że najistotniejsze wiadomości związane z danym tematem są wyróżniane w specjalnym bloczku o nazwie Najważniejsze artykuły. Sekcji do niedawna nie można było personalizować i zawartość była dostarczana odgórnie przez algorytmy. Dzięki nowej opcji użytkownicy dostają dostęp do dostosowywania jej zawartości.

Opcja "preferowane źródła" pozwala personalizować zawartość sekcji Najważniejsze artykuły i ma to różne zalety. Jakie? Google wyjaśnia to w następujący sposób.

Pozwala ona na personalizację sekcji najważniejszych artykułów i ułatwia śledzenie treści od Twoich ulubionych wydawców
czytamy na oficjalnym blogu Google.

Warto dodać, że taka nowość pojawiła się już w zeszłym roku. Najpierw udostępniono ją dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych oraz Indii, co miało miejsce latem (w sierpniu). Teraz firma wdraża ją na kolejnych rynkach i na liście jest również Polska.

Jak ustawić preferowane źródła w wyszukiwarce Google?

Dostęp do nowej funkcji jest bardzo prosty. W nagłówku sekcji Najważniejsze artykuły trzeba kliknąć ikonkę z etykietą z logo gwiazdki. To spowoduje uruchomienie okienka o nazwie Wybierz preferowane źródła.

Następnie w polu Szukaj według nazwy lub witryny należy wpisać interesujące nas źródła. Na liście z wynikami trzeba potem zaznaczyć te pozycje, które są dla nas najbardziej interesujące.

Okno wyboru preferowanych źródeł w wyszukiwarce z aktywnym polem do wyszukiwania, listą wybranych źródeł oraz widocznym przyciskiem umożliwiającym ponowne załadowanie wyników.
Tak wygląda okno sekcji "preferowane źródła" w wyszukiwarce Google.

Tak wybrane serwisy czy witryny trafiają na listę Twoje źródła. Można ją w każdej chwili rozwinąć, aby podejrzeć zawartość. Oczywiście w każdej chwili daną pozycję można usunąć.

Warto dodać, że stworzenie własnej listy witryn nie sprawi, że wiadomości pochodzące z innych źródeł w Google nagle znikną. Po prostu te z preferowanych stron zostaną objęte priorytetem i będą wyświetlać się częściej.

