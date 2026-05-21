Za nami pierwszy dzień tegorocznej konferencji Google I/O 2026, gdzie zaprezentowano mnóstwo nowości i wśród nich jest nowy system Wear OS 7 dla smartwatchy. Gigant z Mountain View oczywiście nie zapomniał o rozwiązaniu, od którego zaczynał swój biznes. Mowa o wyszukiwarce, która dostaje największą aktualizację od ponad dwóch dekad.

Wyszukiwarka Google z Gemini 3.5 Flash i inteligentnym polem szukania

Z informacjami przekazanych przez Google wynika, że jego wyszukiwarka idzie systematycznie w kierunku zapoczątkowanym kilka lat temu. W popularnej platformie coraz większe znaczenie odgrywa sztuczna inteligencja.

Wyszukiwarka Google dostaje zaawansowane możliwości oparte na AI i będzie korzystać teraz z Gemini 3.5 Flash, czyli najnowszego modelu zapewniającego wysoką wydajność w zakresie funkcji agentowych i kodowania. Stanie się on domyślnym dla funkcji Tryb AI dla użytkowników platformy z całego świata.

Kolejna nowość to inteligentne pole wyszukiwania oparte na AI. Pozwoli to użytkownikom na przeprowadzanie procesu wyszukiwania informacji na nowe sposoby. Google opisuje funkcję w następujący sposób.

Jest bardziej intuicyjne - dynamicznie się rozszerza, zapewniając miejsce na dokładne opisanie tego, czego potrzebujemy. Zostało zaprojektowane, by przewidywać nasze intencje, dlatego pomaga sformułować pytania dzięki sugestiom opartym na AI, które wykraczają poza zwykłe autouzupełnianie

W roli danych wejściowych można wykorzystać tekst, obrazy, pliki, filmy czy karty przeglądarki Chrome. Następnie mamy agentów wyszukiwania przeznaczonych do różnych zadań. W pierwszej kolejności będą to agenci informacyjni, którzy analizują dane w tle.

Wyszukiwarka Google z największą aktualizacją od 25 lat

Google chwali się, że zaprezentowana w trakcie I/O 2026 aktualizacja wyszukiwarki jest największą od 25 lat. Zmiany będą sukcesywnie wdrażane dla wszystkich użytkowników, ale nie wszystkie nowości pojawią się od razu. Proces ma przebiegać etapami.

Wyszukiwarka giganta z Mountain View ma blisko 30 lat. Strona google.com została uruchomiona w 1998 r. W ciągu kilku lat od uruchomienia platforma kontrolowała już 80 proc. rynku wyszukiwarek. Idee związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w celu ulepszenia wyników wyszukiwania zapowiedziano w 2016 r. i od tego czasu sukcesywnie wprowadzane są nowe rozwiązania oparte na AI.





“Polska jest krajem, w którym coraz więcej ludzi chce mieszkać”. Tym przyciągamy ekspertów IT Martyna Maciuch INTERIA.PL