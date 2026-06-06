W skrócie Samolot X-59 NASA po raz pierwszy osiągnął prędkość naddźwiękową.

Podczas lotu 5 czerwca X-59 przekroczył prędkość Mach 1,1, wykonując 81-minutowy lot.

X-59 został zaprojektowany w taki sposób, by ograniczać hałas podczas przekraczania bariery dźwięku, co ma umożliwić przyszłe loty naddźwiękowe nad lądem.

W nadchodzących dniach mają zostać przeprowadzone testy "w warunkach misji" i zebrane dane od społeczności.

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X-59 przełamał barierę. Naddźwiękowy odrzutowiec NASA

Samolot X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology) to naddźwiękowy odrzutowiec, nad którym pracuje NASA z firmą Lockheed Martin. Maszyna została stworzona do lotu z prędkością większą niż dźwięk przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu poziomu hałasu. Maszyna przeszła wiele testów, a ostatni lot przyniósł przełom.

Podczas lotu 5 czerwca X-59 osiągnął prędkość około Mach 1,1, a to oznacza, że w końcu oficjalnie przekroczył prędkość dźwięku.

- X-59 po raz pierwszy w historii osiągnął dzisiaj prędkości naddźwiękowe - to ważny kamień milowy dla misji Quesst NASA i istotny krok w kierunku nadchodzących lotów, które zademonstrują jego cichą technologię naddźwiękową przed przyszłymi przelotami nad społecznościami - podaje NASA Aeronautics.

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Ciche loty naddźwiękowe w zasięgu ręki? X-59 ma przynieść przełom

X-59 to samolot doświadczalny, który ma pomóc w przywróceniu komercyjnych lotów naddźwiękowych nad lądem. Na długi czas problem związany m.in. z hałasem generowanym przez tego typu maszyny zatrzymał postęp - gdy taki samolot przekracza barierę dźwięku, sprężone powietrze tworzy stożek fali uderzeniowej i pojawia się grom dźwiękowy - osiągający 110-140 decybeli. W tym zakresie hałasu źródła dźwięków stają się ekstremalnie głośne i mogą narażać ludzi oraz zwierzęta na dyskomfort, więc wiele państw wprowadziło zakaz takich lotów naddźwiękowych nad lądem.

Nowy projekt NASA oraz Lockheed Martin ma to zmienić - i udowodnić, że szybkie loty samolotem mogą przebiegać cicho. To mogłoby doprowadzić do zniesienia przepisów federalnych USA, które obowiązują od 1973 roku. Dzięki specyficznie wydłużonemu kształtowi (30,5 m długości przy rozpiętości skrzydeł 9 m) oraz umiejscowieniu silnika na górze kadłuba X-59 ma nie wytwarzać typowego, głośnego huku, lecz serię łagodniejszych impulsów. Przy docelowej wysokości i prędkości samolot ma emitować odgłosy o natężeniu 75 decybeli, czyli mniej więcej tyle, ile samochód na autostradzie.

- X-59 przygotowuje się do cichego, naddźwiękowego debiutu. Od pierwszego lotu samolotu 28 października 2025 roku zespół poczynił ogromne postępy, wykonując 16 lotów w ciągu ostatnich 90 dni i wchodząc w stały rytm testów - powiedział administrator NASA Jared Isaacman.

Lot X-59 w "warunkach misji". Dane z przelotów nad lądem

Jak wskazuje NASA X-59 osiągnął tym samym "ważny etap, kiedy po raz pierwszy przekroczył prędkość dźwięku, co stanowi podstawę do zademonstrowania jego możliwości cichej, naddźwiękowej podróży, która odbędzie się pod koniec roku".

- Pilot doświadczalny NASA Jim "Clue" Less wystartował i wylądował w bazie sił powietrznych Edwards w Kalifornii, osiągając prędkość maksymalną około Mach 1,1 (ok. 1147 km na godzinę) i wysokość ok. 13 228 m. Lot X-59 rozpoczął się o godzinie 11:08 czasu pacyficznego i trwał 81 minut, a zespół koncentrował się na parametrach lotu zarówno przy prędkościach poddźwiękowych, jak i naddźwiękowych - podaje NASA w komunikacie i wskazuje, że podczas tego lotu, w pobliżu przelatywał samolot NASA F-15, aby monitorować X-59. Agencja twierdzi, że huki F-15 zagłuszały wszelkie dźwięki wydawane przez X-59.

X-59 ma wkrótce wykonać swój pierwszy lot w "warunkach misji" na wysokości ok. 16 tys. m i osiągnąć prędkość Mach 1,4 - ta prędkość i wysokość stanowią podstawowe warunki dla X-59, gdy ostatecznie będzie przelatywał nad kilkoma miejscowościami w USA, umożliwiając NASA zebranie danych o tym, jak ludzie mogą odbierać jego dźwięki. Agencja udostępni następnie pozyskane informacje wybranym organom regulacyjnym, co może pomóc w ustanowieniu nowych przepisów, umożliwiających przyszły, realny rynek komercyjnych lotów naddźwiękowych nad lądem.





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