Xiaomi w czasie świąt Bożego Narodzenia zaprezentowało nowego smartfona. W Chinach odbyła się specjalna konferencja, gdzie firma pokazała nowe produkty. Gwoździem programu wydarzenia był nowy fotoflagowiec, czyli Xiaomi 17 Ultra. Ile kosztuje nowy telefon i kiedy kupimy go w Polsce?

Ceny Xiaomi 17 Ultra są wyższe i w Polsce też zapłacimy więcej

Zacznijmy od cen. Xiaomi 17 Ultra jest droższy od poprzednika, co producent sugerował jeszcze przed premierą i twierdził, że podwyżki spowodowane są przez rosnące koszty pamięci.

Xiaomi 17 Ultra w Chinach dostępny jest w trzech konfiguracjach sprzętowych, których ceny startują od 6999 juanów. To o 500 juanów więcej względem poprzednika. Za topowy model trzeba zapłacić 8999 juanów. Ile nowy smartfon będzie kosztować w Polsce?

Ceny Xiaomi 17 Ultra są wyższe względem modelu 15 Ultra. Xiaomi materiały prasowe

Polskie ceny smartfona nie są na razie znane, ale można się spodziewać podwyżek na poziomie około 400-500 złotych. W przypadku podstawowej wersji może to być cena bliska już 7 tys. złotych, co warto mieć na uwadze. Data premiery telefonu w kraju nie jest znana, ale powinno to nastąpić wcześnie w 2026 r.

Specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra to potężny fotoflagowiec i choć względem modelu 15 Ultra brakuje mu jednego obiektywu, tak nadal ma aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Zastosowano tu optykę Leica i główny obiektyw współpracuje z 1-calowym sensorem 50 MP. Kamera ultraszerokokątna również ma 50-megapikselowy czujnik. Natomiast teleobiektyw połączono z 200-megapikselowym Samsungiem HPE i ten aparat wspiera ciągły zoom optyczny 3,2-4,3x.

Ekran to 6,9-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości 2608 × 1200 pikseli i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 3500 nitów. Z obliczenia odpowiada tu Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca.

Xiaomi 17 Ultra ma aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Xiaomi materiały prasowe

Energię w Xiaomi 17 Ultra dostarcza bateria o pojemności 6800 mAh, ale jej rozmiar w Europie ma być zredukowany. Jest też wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 90 W i ładowarek bezprzewodowych 50 W.

Warto też dodać, że specjalna wersja smartfona z dopiskiem Leica Edition ma obrotowy pierścień dla aparatu, który pozwala na dostrajanie ostrości. W zestawie z telefonem znajdują się także dedykowane akcesoria.

