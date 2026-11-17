W skrócie Smartfony Xiaomi 18 Pro i Max debiutują w Polsce, a ich ceny rozpoczynają się od 5999 zł oraz 6799 zł w zależności od wybranej konfiguracji pamięciowej.

Urządzenia wyróżniają się dodatkowym ekranem Back Display, procesorami Snapdragon 8 Elite oraz aparatami fotograficznymi stworzonymi we współpracy z marką Leica.

Klienci mogą liczyć na dodatkowe prezenty, a w ofercie zadebiutowały również akcesoria, takie jak zegarek Xiaomi Watch S5 oraz opaska Xiaomi Smart Band 11.

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Xiaomi 18 Pro i Max to smartfony, których premiera odbyła się już we wrześniu. Początkowo jednak tylko w Chinach. W Europie musieliśmy na nie poczekać kilka tygodni dłużej. Dziś odbył się globalny debiut, co nastąpiło zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Zobaczmy sobie ceny i specyfikacje techniczne obu telefonów.

Polskie ceny Xiaomi 18 Pro oraz Max i oferta na start

Nowe smartfony debiutują w Polsce w dwóch konfiguracjach sprzętowych, które różnią się rozmiarem pamięci. Ceny telefonów prezentują się następująco.

Xiaomi 18 Pro z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane - 5999 złotych

Xiaomi 18 Pro z 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane - 6799 złotych

Xiaomi 18 Pro Max z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane - 6799 złotych

Xiaomi 18 Pro Max z 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane - 7599 złotych

W ramach oferty na start, która trwa od 17 listopada do 24 grudnia, klienci mogą liczyć na dodatkowy produkt za symboliczną złotówkę. Jest to jeden z dwóch odkurzaczy Xiaomi Vacuum G30 Max lub Xiaomi Trueclean W30 Pro Wet Dry Vacuum. W przypadku modelu Max można wybrać hulajnogę elektryczną Xiaomi Scooter 5 Pro.

Xiaomi 18 Pro Max w kolorze Cosmic Blue. Xiaomi materiały prasowe

Ponadto przygotowano szereg benefitów. Są to:

Do wyboru są cztery kolory obudowy. To opcje o nazwach Velvet Red, Black, White i Cosmic Blue. Oczywiście warto rzucić okiem na produkty konkurencji. Smartfony iPhone 18 Pro można zakupić od 6299 złotych. Natomiast modele z serii Samsung Galaxy S26 już za około 4 tys. złotych.

Smartfony Xiaomi 18 Pro i Max mają dodatkowy ekran Back Display

Nowe smartfony marki na tle konkurencji wyróżniają się przede wszystkim dodatkowym wyświetlaczem Back Display na pleckach. Bazuje on na panelu M11 i oferuje zmienne odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 4000 nitów, a całość pokryto szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2.

Drugi wyświetlacz wymaga odpowiedniego oprogramowania. Na start przygotowano ponad 50 aplikacji. Są to m.in. minigry, różne narzędzia i popularne platformy, jak na przykład Mapy Google oraz Spotify.

Xiaomi 18 Pro i Max mają dodatkowy ekran Back Display. Xiaomi materiały prasowe

Główny wyświetlacz smartfonów Xiaomi 18 Pro oraz Max to również panel OLED-owy M11, który oferuje zmienne odświeżanie z częstotliwością do 120 Hz i jasności do 4000 nitów. Ekran został pokryty szkłem ochronnym Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 i oferuje wsparcie dla popularnych formatów. Są to Dolby Vision, HDR Vivid oraz HDR10+.

W mniejszym telefonie ekran ma przekątną 6,4 cala i rozdzielczość 1120 x 2436 pikseli. W modelu Xiaomi 18 Pro Max jest to 6,9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1208 x 2624 pikseli. Symetryczne ramki dzięki technologii LIPO mają grubość zaledwie 0,99 mm.

Xiaomi 18 Pro i Max z mocną specyfikacją i aparatami Leica

Pod obudową Xiaomi 18 Pro Max znajduje się najwydajniejszy chip Qualcomma, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. W mniejszym modelu jest to nieco słabszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6. W obu przypadkach układy wspomagane są przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM.

Nowe smartfony zostały wyposażone w potężne aparaty fotograficzne, które powstały we współpracy z firmą Leica. Specyfikacja techniczna kamer prezentuje się następująco.

Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.7 i OIS połączony z 200-megapikselowym sensorem 1/1.28"

Teleobiektyw peryskopowy 3,2x ze światłem f/2.4 i OIS współpracujący z 200-megapikselowym sensorem 1/1.56"

Obiektyw ultraszerokokątny (102˚) ze światłem f/2.4 połączony z 50-megapikselowym sensorem 1/2.88"

Xiaomi 18 Pro i Max mają aparaty opracowane we współpracy z Leicą. Xiaomi materiały prasowe

Przednia kamera telefonów współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Pod obudową mniejszego telefonu znajduje się bateria o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania HyperCharge 90 W. Natomiast w Xiaomi 18 Pro Max jest akumulator o pojemności 7050 mAh, który wspiera szybkie ładowarki o mocy 100 W.

Na uwagę w porównaniu do modeli sprzedawanych w Chinach zasługuje przede wszystkim znacząca redukcja pojemności baterii. W szczególności w modelu Xiaomi 18 Pro Max, bo w chińskim wariancie jest akumulator o pojemności aż 8500 mAh.

Nowe smartfony pracują pod kontrolą systemu Android 17. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS 4. Oprogramowanie wprowadza liczne udoskonalenia. Są to m.in. odświeżony interfejs użytkownika oparty na Soft Light Glass, gdzie pojawia się wiele elementów z przeszkleniami czy nowe animacje. Następnie mamy lepszą niezawodność oraz wydajność, udoskonalenia z zakresu zarządzania pamięcią czy nowe narzędzia oparte na AI. Ponadto postawiono na poprawę bezpieczeństwa i prywatności.

Premiera Xiaomi Watch S5 41 mm, Xiaomi Smart Band 11 oraz Xiaomi Clip

Wraz z nowymi smartfonami w Polsce debiutują także nowe urządzenia marki. Są to Xiaomi Watch S5 41 mm, Xiaomi Smart Band 11 oraz Xiaomi Clip. Ceny prezentują się następująco.

Xiaomi Watch S5 41 mm w wersji Black lub Light Blue - od 1049 zł (cena rekomendowana)

Xiaomi Watch S5 41 mm w wersji Ceraic White - od 1149 zł (cena rekomendowana)

Xiaomi Smart Band 11 NFC - od 329 zł (cena rekomendowana)

Xiaomi Smart Band 11 (bez NFC) - od 269 zł (cena rekomendowana)

Xiaomi Smart Band 11 w wersji Cerami Edition Pearl White oraz Lavender Purple - od 369 zł (cena rekomendowana)

Xiaomi Clip - od 609 zł

Nowe produkty są już dostępne i można je zamawiać.