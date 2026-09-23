Xiaomi 18 Pro i Max zaprezentowane. Znamy ceny i specyfikacje smartfonów

W skrócie
- Nowe modele Xiaomi 18 Pro i Max wyróżniają się obecnością drugiego ekranu na pleckach oraz potężnym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme.
- Flagowce oferują zaawansowany system aparatów Leica z dwoma sensorami 200 MP oraz pojemne baterie, wynoszące odpowiednio 7000 mAh i 8500 mAh w zależności od modelu.
- Smartfony zadebiutowały w Chinach w cenach zaczynających się od 5999 juanów, a ich dostępność w Europie i w Polsce jest planowana dopiero za kilka miesięcy.
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Tegoroczna jesień przynosi nam premiery kolejnych smartfonów. W najbliższym czasie czeka nas prawdziwy wysyp flagowców z chipami z rodziny Snapdragon 8 Elite Gen 6. Pierwszymi z nich są modele Xiaomi 18 Pro i Max, które dziś zostały zaprezentowane w Chinach. Zobaczmy, ile kosztują oraz co mają do zaoferowania.
Ceny smartfonów Xiaomi 18 Pro i Max
Na razie marka ujawniła ceny nowych telefonów na chiński rynek, gdzie sprzedaż rusza w pierwszej kolejności. Za nowe smartfony trzeba zapłacić całkiem sporo. Cennik prezentuje się następująco.
- Xiaomi 18 Pro z 12 GB + 256 GB - 5999 juanów
- Xiaomi 18 Pro z 12 GB + 512 GB - 6999 juanów
- Xiaomi 18 Pro z 16 GB + 512 GB - 7999 juanów
- Xiaomi 18 Pro z 16 GB + 1 TB - 8999 juanów
- Xiaomi 18 Pro Max z 12 GB + 256 GB - 6999 juanów
- Xiaomi 18 Pro Max z 12 GB + 512 GB - 7999 juanów
- Xiaomi 18 Pro Max z 16 GB + 512 GB - 8999 juanów
- Xiaomi 18 Pro Max z 16 GB + 1 TB - 9999 juanów
Nowe smartfony nie są tanie, a w Polsce będą jeszcze droższe. Dlatego warto rzucić okiem na produkty konkurencji. Modele iPhone 18 Pro można kupić od około 6 tys. złotych. Natomiast za Samsunga Galaxy S26 Ultra trzeba zapłacić w renomowanych sklepach od około 5,5 tys. złotych.
Modele z serii Xiaomi 18 Pro na razie nie są dostępne w Polsce i pewnie nie zmieni się to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Telefony mogą pojawić się w Europie dopiero za kilka miesięcy, co z pewnością warto mieć na uwadze. Do wyboru są cztery kolory obudowy. Są to biały, czarny, różowy oraz ciemnoniebieski.
Dwa ekrany OLED-owe i jeden z nich na pleckach
Seria Xiaomi 18 Pro wyróżnia się na tle innych smartfonów przede wszystkim dwoma wyświetlaczami. Producent ponownie sięgnął po rozwiązanie, które już rok temu wprowadzono w serii 17 Pro. Ta jednak nigdy nie trafiła do sprzedaży w Europie.
Nowe smartfony mają wysokiej klasy ekrany OLED-owe, które wyróżniają się bardzo wąskimi ramkami o grubości zaledwie 0,99 mm. Wyświetlacze wykonano w technologii LTPO i zapewniają zmienne odświeżanie obrazu. Maksymalna częstotliwość to 120 Hz. Natomiast jasność maksymalna sięga 4000 nitów. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla popularnych formatów HDR.
W Xiaomi 18 Pro umieszczono 6,4-calowy ekran. Natomiast w wersji Max przekątna została zwiększona do 6,9 cala.
Na pleckach telefonów znajduje się drugi ekran AMOLED-owy LTPO oferujący zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz i jasność do 4000 nitów. W mniejszym modelu ma on przekątną 2,7 cala i rozdzielczość 572 x 904 pikseli. Natomiast w wersji Max jest to 2,9 cala i rozdzielczość 596 x 976 pikseli.
Xiaomi na ten rok przygotowało nowe funkcje, która zapewniają funkcjonalność dodatkowego ekranu. Są to m.in. treści dostarczane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Potrójny aparat fotograficzny Leica z dwoma sensorami 200 MP
Xiaomi 18 Pro i Max otrzymały konkretny aparat fotograficzny, który powstał we współpracy z niemiecką firmą Leica. Chińska marka kontynuuje to partnerstwo od kilku lat. Dwa obiektywy umieszczono w okrągłych wcięciach ekranu na pleckach. Pozostałe elementy znajdują się pod wyświetlaczem. Na system kamer składają się:
- Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.67 i OIS połączony z 200-megapikselowym sensorem 1/1.28"
- Teleobiektyw peryskopowy ze światłem f/2.4 i zoomem optycznym 3,2x współpracujący z 200-megapikselowym sensorem 1/1.56"
- Obiektyw ultraszerokokątny połączony z 50-megapikselowym czujnikiem
Nowy teleobiektyw jest w stanie przechwytywać nawet 280 proc. więcej światła w porównaniu do poprzedniej generacji. Ponadto oferuje ogniskową 75 mm i jest w stanie wykonywać fotografie makro z odległości 12 cm.
Wszystko to świetnie wygląda na papierze, ale na ocenę prawdziwych możliwości fotograficznych nowych telefonów przyjdzie nam jeszcze poczekać. To wykażą niezależne testy.
Potężny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme
Xiaomi w modelach 18 Pro i 18 Pro Max zdecydowało się umieścić topowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest nim chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme, którego oficjalna premiera odbyła się we wtorek. Układ jest potężny i oferuje bardzo dużą wydajność.
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme to ośmiordzeniowy procesor, którego dwa rdzenie Orion Prime pracują z zegarem aż 5 GHz. Pozostałe sześć ma częstotliwość do 4 GHz. Wbudowany układ GPU następnej generacji zapewnia nawet ponad 40 proc. lepszą wydajność. Duży zysk widać także w przypadku NPU do zadań opartych na sztucznej inteligencji czy efektywności energetycznej, gdzie także uzyskano o kilkadziesiąt proc. lepszą wydajność.
Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme w Xiaomi 18 Pro i Max jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM i są to szybkie kości LPDDR5x. Na dane przeznaczono maksymalnie 1 TB miejsca w postaci wydajnych modułów UFS 4.1.
Smartfony Xiaomi 18 Pro i Max z pojemnymi bateriami
Xiaomi w modelu 18 Pro Max umieściło baterię o pojemności aż 8500 mAh. To naprawdę sporo i przy normalnym użytkowaniu powinno to wystarczyć na dwa dni pracy. W mniejszym telefonie znajduje się akumulator o pojemności 7000 mAh.
Niezależnie od pojemności w obu modelach zapewniono wsparcie dla bardzo szybkiego ładowania o mocy 100 W oraz ładowarek bezprzewodowych o mocy do 50 W. Jest też zwrotne ładowanie 27 W.
Nowe smartfony pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android 17. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS 4, która wprowadza liczne nowości oraz udoskonalenia. Obejmują one zarówno interfejs użytkownika, jak i również obszary niewidoczne gołym okiem, ale wpływające na wydajność czy komfort pracy.