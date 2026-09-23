Xiaomi 18 Pro i Max zaprezentowane. Znamy ceny i specyfikacje smartfonów

W skrócie Nowe modele Xiaomi 18 Pro i Max wyróżniają się obecnością drugiego ekranu na pleckach oraz potężnym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme.

Flagowce oferują zaawansowany system aparatów Leica z dwoma sensorami 200 MP oraz pojemne baterie, wynoszące odpowiednio 7000 mAh i 8500 mAh w zależności od modelu.

Smartfony zadebiutowały w Chinach w cenach zaczynających się od 5999 juanów, a ich dostępność w Europie i w Polsce jest planowana dopiero za kilka miesięcy.

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Tegoroczna jesień przynosi nam premiery kolejnych smartfonów. W najbliższym czasie czeka nas prawdziwy wysyp flagowców z chipami z rodziny Snapdragon 8 Elite Gen 6. Pierwszymi z nich są modele Xiaomi 18 Pro i Max, które dziś zostały zaprezentowane w Chinach. Zobaczmy, ile kosztują oraz co mają do zaoferowania.

Ceny smartfonów Xiaomi 18 Pro i Max

Na razie marka ujawniła ceny nowych telefonów na chiński rynek, gdzie sprzedaż rusza w pierwszej kolejności. Za nowe smartfony trzeba zapłacić całkiem sporo. Cennik prezentuje się następująco.

Xiaomi 18 Pro z 12 GB + 256 GB - 5999 juanów

Xiaomi 18 Pro z 12 GB + 512 GB - 6999 juanów

Xiaomi 18 Pro z 16 GB + 512 GB - 7999 juanów

Xiaomi 18 Pro z 16 GB + 1 TB - 8999 juanów

Xiaomi 18 Pro Max z 12 GB + 256 GB - 6999 juanów

Xiaomi 18 Pro Max z 12 GB + 512 GB - 7999 juanów

Xiaomi 18 Pro Max z 16 GB + 512 GB - 8999 juanów

Xiaomi 18 Pro Max z 16 GB + 1 TB - 9999 juanów

Nowe smartfony nie są tanie, a w Polsce będą jeszcze droższe. Dlatego warto rzucić okiem na produkty konkurencji. Modele iPhone 18 Pro można kupić od około 6 tys. złotych. Natomiast za Samsunga Galaxy S26 Ultra trzeba zapłacić w renomowanych sklepach od około 5,5 tys. złotych.

Modele z serii Xiaomi 18 Pro na razie nie są dostępne w Polsce i pewnie nie zmieni się to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Telefony mogą pojawić się w Europie dopiero za kilka miesięcy, co z pewnością warto mieć na uwadze. Do wyboru są cztery kolory obudowy. Są to biały, czarny, różowy oraz ciemnoniebieski.

Dwa ekrany OLED-owe i jeden z nich na pleckach

Seria Xiaomi 18 Pro wyróżnia się na tle innych smartfonów przede wszystkim dwoma wyświetlaczami. Producent ponownie sięgnął po rozwiązanie, które już rok temu wprowadzono w serii 17 Pro. Ta jednak nigdy nie trafiła do sprzedaży w Europie.

Nowe smartfony mają wysokiej klasy ekrany OLED-owe, które wyróżniają się bardzo wąskimi ramkami o grubości zaledwie 0,99 mm. Wyświetlacze wykonano w technologii LTPO i zapewniają zmienne odświeżanie obrazu. Maksymalna częstotliwość to 120 Hz. Natomiast jasność maksymalna sięga 4000 nitów. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla popularnych formatów HDR.

Xiaomi 18 Pro i Max mają wysokiej klasy ekran OLED-owe. Xiaomi materiały prasowe

W Xiaomi 18 Pro umieszczono 6,4-calowy ekran. Natomiast w wersji Max przekątna została zwiększona do 6,9 cala.

Na pleckach telefonów znajduje się drugi ekran AMOLED-owy LTPO oferujący zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz i jasność do 4000 nitów. W mniejszym modelu ma on przekątną 2,7 cala i rozdzielczość 572 x 904 pikseli. Natomiast w wersji Max jest to 2,9 cala i rozdzielczość 596 x 976 pikseli.

Na pleckach Xiaomi 18 Pro i Max znajduje się drugi ekran. Xiaomi materiały prasowe

Xiaomi na ten rok przygotowało nowe funkcje, która zapewniają funkcjonalność dodatkowego ekranu. Są to m.in. treści dostarczane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Potrójny aparat fotograficzny Leica z dwoma sensorami 200 MP

Xiaomi 18 Pro i Max otrzymały konkretny aparat fotograficzny, który powstał we współpracy z niemiecką firmą Leica. Chińska marka kontynuuje to partnerstwo od kilku lat. Dwa obiektywy umieszczono w okrągłych wcięciach ekranu na pleckach. Pozostałe elementy znajdują się pod wyświetlaczem. Na system kamer składają się:

Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.67 i OIS połączony z 200-megapikselowym sensorem 1/1.28"

Teleobiektyw peryskopowy ze światłem f/2.4 i zoomem optycznym 3,2x współpracujący z 200-megapikselowym sensorem 1/1.56"

Obiektyw ultraszerokokątny połączony z 50-megapikselowym czujnikiem

Nowy teleobiektyw jest w stanie przechwytywać nawet 280 proc. więcej światła w porównaniu do poprzedniej generacji. Ponadto oferuje ogniskową 75 mm i jest w stanie wykonywać fotografie makro z odległości 12 cm.

Xiaomi 18 Pro i Max mają aparaty z dwoma sensorami 200 MP. Xiaomi materiały prasowe

Wszystko to świetnie wygląda na papierze, ale na ocenę prawdziwych możliwości fotograficznych nowych telefonów przyjdzie nam jeszcze poczekać. To wykażą niezależne testy.

Potężny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme

Xiaomi w modelach 18 Pro i 18 Pro Max zdecydowało się umieścić topowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest nim chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme, którego oficjalna premiera odbyła się we wtorek. Układ jest potężny i oferuje bardzo dużą wydajność.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme to ośmiordzeniowy procesor, którego dwa rdzenie Orion Prime pracują z zegarem aż 5 GHz. Pozostałe sześć ma częstotliwość do 4 GHz. Wbudowany układ GPU następnej generacji zapewnia nawet ponad 40 proc. lepszą wydajność. Duży zysk widać także w przypadku NPU do zadań opartych na sztucznej inteligencji czy efektywności energetycznej, gdzie także uzyskano o kilkadziesiąt proc. lepszą wydajność.

Xiaomi 18 Pro i Max mają procesory Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Qualcomm materiały prasowe

Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme w Xiaomi 18 Pro i Max jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM i są to szybkie kości LPDDR5x. Na dane przeznaczono maksymalnie 1 TB miejsca w postaci wydajnych modułów UFS 4.1.

Smartfony Xiaomi 18 Pro i Max z pojemnymi bateriami

Xiaomi w modelu 18 Pro Max umieściło baterię o pojemności aż 8500 mAh. To naprawdę sporo i przy normalnym użytkowaniu powinno to wystarczyć na dwa dni pracy. W mniejszym telefonie znajduje się akumulator o pojemności 7000 mAh.

Niezależnie od pojemności w obu modelach zapewniono wsparcie dla bardzo szybkiego ładowania o mocy 100 W oraz ładowarek bezprzewodowych o mocy do 50 W. Jest też zwrotne ładowanie 27 W.

Nowe smartfony pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android 17. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS 4, która wprowadza liczne nowości oraz udoskonalenia. Obejmują one zarówno interfejs użytkownika, jak i również obszary niewidoczne gołym okiem, ale wpływające na wydajność czy komfort pracy.