Xiaomi 18 Pro z datą globalnej premiery. Kiedy nowe smartfony w Polsce?

W skrócie Globalna premiera smartfonów Xiaomi 18 Pro oraz Max odbędzie się 17 listopada i urządzenia trafią również do sprzedaży w Polsce.

Ceny nowych telefonów Xiaomi będą wysokie, przewidywane koszty w Polsce oscylują wokół 6149 zł za model Pro oraz 7899 zł za wariant Pro Max.

Smartfony wyróżniają się dodatkowym ekranem na obudowie, procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme oraz zaawansowanym systemem aparatów z optyką Leica.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Seria Xiaomi 18 Pro zadebiutowała w Chinach we wrześniu. Już od jakiegoś czas spekulowano, że tym razem nowe smartfony trafią do sprzedaży na innych rynkach. W przeciwieństwie do modeli 17 Pro, które to Państwa Środka nie opuściły. Teraz poznajemy dokładny termin.

Data premiery smartfonów Xiaomi 18 Pro i kiedy w Polsce?

Marka przerwała milczenie i już wcześniej przekazała, że globalna premiera telefonów odbędzie się w tym miesiącu. Teraz podała dokładny termin. Datą jest wtorek 17 listopada.

Tego dnia odbędzie się globalna premiera smartfonów Xiaomi 18 Pro oraz Max i wkrótce kupimy je także w Polsce. Termin uruchomienia sprzedaży nie jest na razie znany. Szczegóły poznamy za tydzień i być może wtedy ruszy także przedsprzedaż. Oferta na start też pozostaje owiana tajemnicą i pozostaje wierzyć, że producent przygotuje coś ciekawego.

Rozwiń

Przy okazji ujawniono, że nowe smartfony na rynkach globalnych będą dostępne w czterech kolorach obudowy. Są to biały, czarny oraz czerwony i kosmiczny niebieski.

Polskie ceny smartfonów Xiaomi 18 Pro i Max będą wysokie

Nowe smartfony nie będą tanie. Polskie ceny poznamy za kilka dni, ale już teraz wiadomo, że będzie drogo. Niedawno do sieci przedostały się kwoty w euro, które prezentują się następująco.

Xiaomi 18 Pro - od 1399 euro (ok. 6140 złotych)

Xiaomi 18 Pro Max 512 GB - 1799 euro (ok. 7890 złotych)

Tanio rzeczywiście nie jest. W Polsce może to oznaczać ceny na poziomie około 6149 i 7899 złotych. Jak będzie w rzeczywistości, to dowiemy się wkrótce.

Nowe smartfony Xiaomi wyposażono w procesory Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme oraz dwa ekrany. Na pleckach obu modeli znajduje się dodatkowy wyświetlacz, co jest największym wyróżnikiem serii. Następnie mamy potrójne aparaty fotograficzne z dwoma 200-megapikselowymi sensorami oraz optyką opracowaną we współpracy z Leicą.

Wiemy, że smartfony Xiaomi 18 Pro i Max na rynkach poza Chinami dostaną mniejsze baterie. Ich pojemność zredukowano do - odpowiednio - 6000 i 7050 mAh. Na szczęście nie zabrakło wsparcia dla szybkich ładowarek.