Xiaomi 18 Pro z datą premiery. Marka ujawnia pięć nowości

W skrócie Premiera smartfonów Xiaomi 18 Pro została zaplanowana na najbliższą środę 23 września i odbędzie się w Chinach w trakcie konferencji Snapdragon Summit.

Nowe flagowce Xiaomi otrzymają procesor wykonany w litografii 2 nm z serii Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz główny ekran z bardzo wąskimi ramkami o grubości 0,99 mm.

Producent zapowiedział w serii 18 Pro aparat Leica z dwoma matrycami 200 MP, dodatkowy wyświetlacz na obudowie oraz pojemne akumulatory od 7000 do 8500 mAh.

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Xiaomi szykuje się do premiery nowych flagowców. Tym razem jest to seria, która z czasem zadebiutuje na globalnych rynkach. Mowa o smartfonach Xiaomi 18 Pro, które zobaczymy jeszcze w tym tygodniu. Kiedy dokładnie?

Data premiery smartfonów Xiaomi 18 Pro

Marka przerwała milczenie i ujawniła datę premiery smartfonów Xiaomi 18 Pro. Telefony zostaną zaprezentowane już w najbliższą środę 23 września. Najpierw w Chinach, gdzie sprzedaż rozpocznie się w pierwszej kolejności. Na dostępność na innych rynkach poczekamy dłużej.

Data premiery Xiaomi 18 Pro nie jest przypadkowa. Nowe smartfony zostaną pokazane w czasie konferencji Snapdragon Summit, która odbędzie się w dniach 22-24 września. Qualcomm planuje w jej trakcie zaprezentować procesory z rodziny Snapdragon 8 Elite Gen 6, które mają trafić pod obudowy nowych telefonów.

Smartfony Xiaomi 17 Pro nie trafiły do sprzedaży w Europie. Mówi się jednak o tym, że w przypadku serii 18 Pro będzie inaczej i telefony zostaną wprowadzone do sprzedaży na terenie Starego Kontynentu. To jednak nie nastąpi szybciej jak za kilka miesięcy.

Pięć nowości ze smartfonów Xiaomi 18 Pro

Marka ujawniając datę premiery nowych flagowców, przy okazji pochwaliła się pięcioma nowościami, które znajdziemy w nadchodzących telefonach. Są to:

2-nm procesor - konkretnej jednostki nie potwierdzono, ale wiemy, że mowa o chipach Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Aparat fotograficzny Leica z dwoma sensorami 200 MP - Xiaomi 18 Pro ma potrójny system kamer i dwa obiektywy będą współpracować z 200-megapikselowymi czujnikami.

Drugi ekran - na pleckach telefonów znajduje się drugi wyświetlacz , który przypomina rozwiązanie z serii 17 Pro. W nowych smartfonach ma pojawić się więcej funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję.

Wyświetlacz z wąskimi ramkami - główny ekran nowego telefonu dostanie bardzo wąskie ramki o grubości zaledwie 0,99 mm .

Pojemniejsza bateria - Xiaomi 18 Pro Max ma akumulator o pojemności aż 8500 mAh. W mniejszym modelu będzie to 7000 mAh.

W ciągu najbliższych dni z pewnością poznamy więcej szczegółów. Ceny nowych smartfonów z pewnością nie będą niskie.