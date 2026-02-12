Xiaomi ma nowy gadżet jak Apple. Cena znacznie niższa

Apple niedawno wprowadziło do oferty lokalizator AirTag 2, który jest dostępny także w Polsce. Podobne urządzenie przygotowuje Xiaomi i jego premiera jest bardzo blisko. Gadżet nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i dzięki temu poznajemy plany marki.

Ceny Xiaomi Tag atrakcyjne i niższe od Apple AirTag 2

Zacznijmy od tego, ile ma kosztować Xiaomi Tag. Ceny również nie zostały dochowane w tajemnicy i są już znane. Urządzenie będzie dostępne w dwóch opcjach.

Xiaomi Tag - 17,99 euro

Zestaw 4 sztuk Xiaomi Tag - 59,99 euro

Polskie ceny nie są znane, ale można się spodziewać, że jeden lokalizator Xiaomi będzie kosztować w kraju około 75 złotych. To dwa razy mniej w porównaniu do AirTag 2 firmy Apple. Natomiast za zestaw 4 sztuk zapłacimy około 250 złotych, czyli znowu około dwóch razy mniej względem konkurencyjnego gadżetu z logo nadgryzionego jabłka.

Specyfikacja techniczna lokalizatora Xiaomi Tag i funkcje

Producent nie dochował w tajemnicy także informacji związanych ze specyfikacją techniczną gadżetu, ale zacznijmy od wyglądu. Xiaomi Tag nie jest okrągły. Firma zdecydowała się na bardziej eliptyczny dizajn. Całość otoczona jest metalowym elementem, który pełni rolę zawieszki.

Urządzenie prawdopodobnie pozbawione jest modułu UWB (Ultrawide Band), a więc nie zapewni tak precyzyjnego lokalizowania, jakie oferuje AirTag 2. Pewne przecieki wskazują jednak na to, że do sprzedaży ostatecznie mogą trafić dwa warianty lokalizatora - z i bez UWB.

Lokalizator Xiaomi Tag. Xiaomi materiały prasowe

Energię w urządzeniu dostarczy bateria CR2032, którą można wymienić. Jedna sztuka powinna zapewnić działanie gadżetu przez około rok. Urządzenie zapewni zgodność z platformą Google Find Hub, ale nie tylko. Będzie też wsparcie dla Znajdź firmy Apple.

Xiaomi Tag ma wymiary 46,5 × 31 × 7,2 mm i waży tylko 10 gramów. Więcej szczegółów nie jest znanych. Oficjalna premiera urządzenia powinna odbyć się na dniach. Zawsze można rozejrzeć się za produktami konkurencji i nie musi to być tylko AirTag 2. Dla przykładu Samsung również ma ofercie lokalizatory o nazwie SmartTag, które można kupić za kilkadziesiąt złotych.

