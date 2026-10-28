Xiaomi Smart Band 11 debiutuje w Europie. Znamy ceny, a ile w Polsce?

W skrócie Xiaomi Smart Band 11 debiutuje w Europie w dwóch wariantach, w tym droższym z modułem NFC, z cenami startującymi od 59,99 euro.

Urządzenie wyposażono w 1,72-calowy ekran AMOLED o jasności 2000 nitów oraz akumulator pozwalający na pracę do 21 dni na jednym ładowaniu.

Opaska oferuje ponad 150 trybów sportowych, wodoszczelność 5 ATM, monitorowanie tętna i natlenienia krwi oraz łączność Bluetooth 5.4.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Opaska Xiaomi Smart Band 11 najpierw zadebiutowała w Chinach. Miało to miejsce we wrześniu br. Upłynęło kilka tygodni i sprzęt po cichu pojawia się także w Europie. Zobaczmy sobie ceny gadżetu.

Ceny Xiaomi Smart Band 11 i ile zapłacimy w Polsce

Nowa opaska została dostrzeżona w Hiszpanii. Do wyboru są dwie wersje. Ceny prezentują się następująco.

Xiaomi Smart Band 11 - 59,99 euro (ok. 265 złotych)

Xiaomi Smart Band 11 z NFC - 79,99 euro (ok. 350 złotych)

Ceny są więc nieco wyższe w porównaniu do poprzedniej wersji, ale też nie są przesadzone. W przypadku 10. generacji były to kwoty zaczynające się od 209 złotych. Na razie nie wiadomo, kiedy urządzenie pojawi się oficjalnie w Polsce, ale można zakładać, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych obudowy, które różnią się także paskami. Oczywiście warto rzucić okiem na produkty konkurencji. Dla przykładu Huawei Band 11 kosztuje 209 złotych. Natomiast Honor Band 10 można kupić już za około 120 złotych.

Specyfikacja techniczna opaski Xiaomi Smart Band 11

Nowa opaska jest bardzo podobna do poprzedniej generacji i tym razem producent nie zdecydował się na daleko idące zmiany. Urządzenie nadal ma 1,72-calowy ekranik AMOLED-owy z częstotliwością odświeżania obrazu w 120 Hz i rozdzielczości 212 x 520 pikseli. Zwiększono za to jasność maksymalną do 2000 nitów.

Pod obudową znajduje się akumulator o pojemności 233 mAh. Na jednym ładowaniu ma zapewnić nawet 21 dni pracy. W trakcie przeciętnego użytkowania czas spadnie do około 10 dni, a z włączoną funkcją AoD będzie to maksymalnie 6 dni. Za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami odpowiada moduł Bluetooth 5.4.

Xiaomi Smart Band 11 ma wodoszczelną obudowę na poziomie normy 5 ATM. Znajdziemy tu także wielofunkcyjny czujnik, który zmierzy puls oraz poziom natlenienia krwi. Ponadto nie zabrakło wsparcia dla ponad 150 trybów sportowych, z których wybrane rozpoznawane są automatycznie czy monitorowania snu. Całość zamknięto w obudowie o grubości niespełna 10 mm.