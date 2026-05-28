Xiaomi zaprezentowało dziś smartfony z serii 17T. Na tym nie koniec nowości. W Polsce debiutują także tańsze urządzenia. Są to smartwatch Xiaomi Watch S5 46 mm, opaska Smart Band 10 Pro oraz słuchawki bezprzewodowe Buds 6.

Polskie ceny Xiaomi Watch S5 46 mm, Smart Band 10 Pro i Buds 6

Nowe gadżety marki nie są drogie. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.

Xiaomi Watch S5 46 mm - 749 złotych

Xiaomi Watch S5 46 mm w wersji ceramicznej - 849 złotych

Xiaomi Smart Band 10 Pro - 329 złotych

Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC - 399 złotych

Xiaomi Buds 6 - 499 złotych

Nowy smartwatch dostępny jest w kolorach czarnym i srebrnym. Warianty ceramiczne dostały opcje Ceramic Blue & Jungle Green. Nowa opaska również jest dostępna w kilku wersjach kolorystycznych.

Smartwatch Xiaomi Watch S5 powalczy więc o klientów m.in. z podstawową wersją zegarka Samsung Galaxy Watch 8, który jest dziś dostępny w podobnych cenach. Natomiast szukając alternatywy dla Xiaomi Buds 6 można na przykład rozważyć Oppo Enco X3s.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Xiaomi Watch S5 46 mm

Nowy smartwatch Xiaomi ma 1,48-calowy ekran AMOLED-owy, którego jasność sięga 2500 nitów. Energię w zegarku dostarcza bateria o pojemności 815 mAh. Producent deklaruje nawet 21 dni pracy. Całość jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM.

Xiaomi Watch S5 46 mm ma również wielofunkcyjny czujnik, moduł NFC czy dwuzakresowy GNSS. Za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami odpowiada tu moduł Bluetooth 5.4. Zegarek wspiera ponad 150 aktywności fizycznych i nowy tryb Passion Mode.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Smart Band 10 Pro i Buds 6

Xiaomi Smart Band 10 Pro to opaska dla aktywnych, która przypomina smartwatcha. Urządzenie ma 1,74-calowy ekran AMOLED-owy o jasności do 2000 nitów. Wbudowana bateria ma zapewnić nawet do 21 dni pracy. Obudowa jest wodoszczelna (5 ATM) i producent przy okazji zapewnił lepsze wsparcie dla iPhone'ów.

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Buds 6 mają 11-mm przetworniki i firma chwali się m.in. dźwiękiem przestrzennym. Wbudowana bateria zapewnia do 6 godzin słuchania muzyki. W połączeniu z pudełeczkiem ładującym powinno to być nawet 35 godzin. Nie zabrakło też wsparcia dla ANC, czyli aktywnego wyciszania dźwięków otoczenia.





