Xiaomi wprowadza mnóstwo nowych urządzeń. Znamy polskie ceny
Xiaomi ogłosiło dziś wiele nowych urządzeń. Są to nowe tablety Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro, smartwatch Xiaomi Watch 5, hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 6, powerbank magnetyczny Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, lokalizator Xiaomi Tag oraz słuchawki douszne REDMI Buds 8 Pro. Jak prezentują się ceny nowości?
Xiaomi zorganizowało dziś specjalne wydarzenie w Barcelonie, gdzie za chwilę rozpoczną się targi elektroniki MWC 2026. Gwoździem programu konferencji były smartfony Xiaomi 17 i 17 Ultra. Na tym nie koniec nowości, bo marka do stolicy Katalonii przywiozła więcej nowości.
Tablety Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro oraz smartwatch Xiaomi Watch 5
Firma wprowadza do oferty w Europie (również w Polsce) nowe tablety z serii Pad 8. Topowym modelem jest Xiaomi Pad 8 Pro z procesorem Snapdragon 8 Elite czy szybkim ładowanie baterii z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Znajdziemy tu także dobry aparat fotograficzny z 50-megapikselowym sensorem i przedni z 32-megapikselowym czujnikiem.
Tańszy Xiaomi Pad 8 ma chip Snapdragon 8s Gen 4, prostsze aparaty oraz wspiera ładowanie baterii o mocy 45 W. Oba nowe tablety dostały 11,2-calowe ekrany o rozdzielczości 3K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz.
Xiaomi Watch 5 to nowy smartwatch marki z okrągłym ekranem o przekątnej 1,54 cala i rozdzielczości 480 × 480 pikseli oraz jasności do 1500 nitów. Zegarek wspiera ponad 150 trybów sportowych i pozwala przeprowadzić proste badanie EKG. Całość pracuje pod kontrolą oprogramowania Wear OS, co zapewnia integrację z platformami Google. Wielka bateria o pojemności 930 mAh ma zapewnić do sześciu dni pracy. Ceny urządzeń prezentują się następująco.
- Xiaomi Pad 8 - od 1899 złotych
- Xiaomi Pad 8 Pro - od 2599 złotych
- Xiaomi Watch 5 - 1299 złotych
W ramach przedsprzedaży do nowych tabletów producent dorzuca dedykowaną klawiaturę o wartości kilkuset złotych.
Słuchawki Redmi Buds 8 Pro i inne nowości Xiaomi
Xiaomi wprowadza do oferty również nowe słuchawki bezprzewodowe o nazwie Redmi Buds 8 Pro, które oferują m.in. wsparcie dla aktywnego wyciszania dźwięków otoczenia. Cena została ustalona na 299 złotych.
Kolejną nowością jest seria hulajnóg Xiaomi Electric Scooter 6 (modele 6, 6 Lite, 6 Pro, 6 Max), które trafią do sprzedaży w późniejszym terminie. Następnie mamy tani lokalizator Xiaomi Tag oraz powerbank bezprzewodowy Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, który będzie dostępny od 259 złotych.