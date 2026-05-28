Xiaomi wprowadza do oferty w Polsce nowe smartfony. Tym razem są to tańsze flagowce z serii Xiaomi 17T i wśród nich jest model z dopiskiem Pro w nazwie. Zobaczmy sobie ceny oraz specyfikacje techniczne telefonów.

Polskie ceny Xiaomi 17T oraz 17T Pro i oferta na start

Ceny smartfonów Xiaomi 17T są już znane. Do wyboru jest kilka wersji. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.

Xiaomi 17T 12 GB + 256 GB - 2999 złotych

Xiaomi 17T 12 GB + 512 GB - 3299 złotych

Xiaomi 17T Pro 12 GB + 256 GB - 3699 złotych

Xiaomi 17T Pro 12 GB + 512 GB - 3999 złotych

Xiaomi 17T Pro 12 GB + 1 TB - 4499 złotych

Telefony są więc tańsze od podstawowego flagowca Xiaomi 17, którego ceny zaczynały się od 4199 złotych. Ponadto ceny są niższe względem konkurencji. Dla przykładu za Samsungi Galaxy S26 trzeba było zapłacić na start od 4499 złotych.

Smartony Xiaomi 17T Pro. Xiaomi materiały prasowe

Przy okazji producent przygotował ciekawą ofertę na start. Do wybranych modeli (z 512 GB i 1 TB miejsca na dane) klient może dobrać sobie hulajnogę elektryczną Xiaomi Electric Scooter 6 Lite lub robota sprzątającego Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max (każdy o wartości 1499 złotych).

Specyfikacja techniczna smartfonów Xiaomi 17T i 17T Pro

Xiaomi 17T Pro to mocniejszy flagowiec, który ma 6,83-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 1,5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz i jasności do 3500 nitów. Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 9500 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 7000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W oraz bezprzewodowe 50 W.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny z optyką Leica został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Podobnie jest w przypadku teleobiektywu Leica 5x, który jest nowością w serii T. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Smartfony Xiaomi 17T. Xiaomi materiały prasowe

Xiaomi 17T to słabszy smartfon, ale nadal z całkiem ciekawym wyposażeniem. Tutaj producent umieścił mniejszy ekran o przekątnej 6,59 cala oraz odświeżaniem obrazu zredukowanym do 120 Hz. Sercem telefonu jest chip MediaTek Dimensity 8500. Bateria ma pojemność 6500 mAh i wspiera szybkie ładowarki o mocy do 67 W. Możliwości aparatu są zbliżone, choć są pewne różnice względem modelu Pro.





