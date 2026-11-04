YouTube będzie jak Facebook? Tajemniczy projekt "Tamba"

W skrócie W kodzie aplikacji YouTube na system Android odkryto ślady tajemniczego projektu o nazwie Tamba, który może zmienić platformę w serwis społecznościowy.

Kod ujawnia m.in. funkcje wiadomości prywatnych, czatów grupowych, przesyłania plików oraz tworzenia profili użytkowników, przypominające rozwiązania z Facebooka.

Projekt Tamba ma być dostępny jako osobna aplikacja zarówno na systemy Android, jak i iOS, a obecne wzmianki sugerują prowadzenie zamkniętych testów przez Google.

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Czy YouTube wkrótce będzie jak Facebook? Wygląda na to, że popularny serwis z filmami może wyewoluować w coś znacznie większego. Wzmianki na ten temat znaleziono w kodzie aplikacji i wiemy, że cały projekt ukrywa się pod nazwą "Tamba".

YouTube "Tamba" to serwis społecznościowy jak Facebook?

Redakcja serwisu Android Authority prześwietliła kod źródłowy aplikacji YouTube na Androida z numerkiem 21.44.534. To właśnie w niej doszukano się informacji oraz wzmianek związanych z tajemniczym projektem "Tamba".

Kod zawiera logo Tamba, zestaw obejmujący 38 nowych ikonek w aplikacji oraz liczne nawiązania do funkcji, które znamy z serwisów społecznościowych. Są to m.in. wiadomości prywatne, czaty grupowe, wysyłanie zdjęć i filmów, możliwość obserwowania użytkowników czy tworzenie profili. Pierwsze skojarzenie? Facebook, ale w rzeczywistości może to ostatecznie wyglądać nieco inaczej.

Kod zawiera także informacje o pakiecie com.google.android.youtube.sandbox. To wskazuje na odrębną aplikację, poza standardowym YouTubem. Ponadto wiadomo, że "Tamba" ma być dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iPhone'y z iOS.

YouTube "Tamba" może być tylko eksperymentem

Na razie nie znamy dokładnych planów Google związanych z projektem "Tamba". W rzeczywistości może to skończyć się tak, że Facebook rzeczywiście doczeka się nowej konkurencji. Z drugiej strony pomysł może umrzeć śmiercią naturalną i po okresie testów skończyć w szufladzie biurka.

Odizolowane środowisko wskazuje, że YouTube prowadzi na razie zamknięte testy nowego projektu. Nie wiemy, jak to dokładnie wygląda pod względem interfejsu użytkownika, bo kod aplikacji ujawnia tylko poszczególne elementy, a nie całość nowej platformy.

Nie powinno jednak dziwić, że YouTube szuka nowych sposobów na rozbudowanie możliwości platformy oraz szukanie nowych użytkowników. Przekształcenie platformy z filmami w coś podobnego do serwisu społecznościowego z pewnością mogłoby w tym pomóc.