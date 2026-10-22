YouTube chce ukryć przycisk "Nie lubię". Trwają testy

W skrócie YouTube prowadzi testy ukrywania przycisku Nie lubię pod menu z trójkropkiem, co sprawia, że kontrolka ta staje się dla użytkowników znacznie trudniej dostępna.

Platforma wcześniej podjęła decyzję o ukryciu licznika łapek w dół w 2021 roku oraz prowadziła podobne testy dla krótkich filmów typu Shorts już w 2024 roku.

Obecne zmiany dotyczą tylko wybranej grupy użytkowników serwisu, a decyzje o ich ewentualnym wprowadzeniu na stałe zostaną podjęte na podstawie zebranych opinii.

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YouTube ma przycisk "Nie lubię" od lat. Czas pokazał, że użytkownicy platformy często go nadużywali. Dlatego kilka lat temu zdecydowano się ukryć licznik pokazujący liczbę takich interakcji. Teraz trwają testy, których celem jest schowanie samej kontrolki.

YouTube prowadzi testy z ukrywaniem przycisku "Nie lubię"

Część użytkowników popularnej platformy raportuje, że YouTube usunął im przycisk "Nie lubię" i przestał on być widoczny w kontrolkach znajdujących się pod odtwarzaczem filmów. W rzeczywistości nie zniknął całkowicie, ale został ukryty. Gdzie go można znaleźć?

Przycisk "Nie lubię" nie został ostatecznie usunięty, ale YouTube postanowił go schować. W taki sposób, aby był trudniej dostępny. Kontrolka znajduje się u wybranych osób pod menu z trójkropkiem, gdzie jest też przycisk związany z raportowaniem treści w serwisie.

Taka zmiana nie jest widoczna u wszystkich użytkowników serwisu YouTube, a jedynie wybranych. To oznacza, że obecnie prowadzone są testy z wybraną grupą i decyzje związane z ostatecznym wdrożeniem zostaną podjęte w niedługim czasie, a w tym celu zostaną pewnie wykorzystane zdobyte opinie.

YouTube ukrył przycisk "Nie lubię" dla Shorts

Tego typu pomysły nie są niczym nowym i wcześniej objęły YouTube Shorts, gdzie gigant również zdecydował się na ukrycie przycisku "Nie lubię". Pierwsze testy prowadzono tutaj już w 2024 r. Nie dziwi więc, że teraz platforma chce dokonać podobnego ruchu dla zwykłych filmów.

Natomiast jeszcze wcześniej, bo w 2021 r., YouTube zdecydował się na ukrycie licznika dla przycisku "Nie lubię" dla filmów. Taka informacja nie jest już wyświetlana pod okienkami z wideo. Jednak twórcy nadal mają do niej dostęp i mogą uzyskać szczegóły w dedykowanym panelu.