YouTube idzie w ślady Spotify. Zaoferuje audiobooki

W skrócie
- YouTube planuje wprowadzić audiobooki do swojej usługi Premium, zapewne wzorując się na rozwiązaniach znanych ze Spotify.
- Serwis prowadzi obecnie rozmowy z wydawcami, aby sfinalizować umowy dotyczące udostępnienia legalnych treści audio dla subskrybentów.
- Nieznana jest jeszcze data uruchomienia nowej funkcji, gdyż przedsięwzięcie znajduje się na wstępnym etapie negocjacji z partnerami.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie
Spotify oferuje audiobooki od jakiegoś czasu i od 15 października usługa jest dostępna także w Polsce. Podobne rozwiązanie może wkrótce trafić do YouTube Premium. Informacje na ten temat uzyskał serwis The Wall Street Journal. Kiedy to nastąpi?
Audiobooki w YouTube Premium na etapie rozmów
YouTube to platforma, w której można już dziś znaleźć audiobooki, na przykład w dedykowanych kanałach. Część z nich to dzieła dostępne publicznie, ale w serwisie są także nielegalne treści, których nie powinno tam być. Wkrótce może to ulec dużej zmianie.
The Wall Street Journal raportuje, że YouTube od kilku miesięcy jest na etapie rozmów z różnymi wydawcami, co ma na celu dopięcie umowy związanej z wprowadzeniem audiobooków do serwisu. Na jakich zasadach?
YouTube rozważa podobny ruch, na który wcześniej zdecydowało się Spotify. To oznacza, że audiobooki zostaną zintegrowane z płatną subskrypcją Premium serwisu. Powinny występować również pewne ograniczenia.
Dla przykładu w Spotify Premium użytkownicy uzyskują maksymalnie 12 godzin odsłuchu bez dodatkowych opłat. Po przekroczeniu tego limitu taka możliwość znika, ale można wykupić dodatkowy pakiet Audiobooks+ w cenie 17,99 złotych, gdzie można uzyskać dodatkowe 15 godzin.
Kiedy audiobooki pojawią się w subskrypcji YouTube Premium?
Dokładne plany YouTube Premium dotyczące wprowadzenia audiobooków nie są znane. Na razie przedsięwzięcie znajduje się na etapie rozmów z wydawcami i trudno powiedzieć, na jak zaawansowanym poziomie mogą się znajdować. To oznacza, że na uruchomienie usługi przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.
Spotify wprowadziło audiobooki do Polski w czwartek. Na premierę przygotowano ponad 20 tys. tytułów w języku polskim. Natomiast cała baza audiobooków składa się z ponad 350 tysięcy pozycji w więcej niż 120 językach.