YouTube idzie w ślady Spotify. Zaoferuje audiobooki

W skrócie YouTube planuje wprowadzić audiobooki do swojej usługi Premium, zapewne wzorując się na rozwiązaniach znanych ze Spotify.

Serwis prowadzi obecnie rozmowy z wydawcami, aby sfinalizować umowy dotyczące udostępnienia legalnych treści audio dla subskrybentów.

Nieznana jest jeszcze data uruchomienia nowej funkcji, gdyż przedsięwzięcie znajduje się na wstępnym etapie negocjacji z partnerami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Spotify oferuje audiobooki od jakiegoś czasu i od 15 października usługa jest dostępna także w Polsce. Podobne rozwiązanie może wkrótce trafić do YouTube Premium. Informacje na ten temat uzyskał serwis The Wall Street Journal. Kiedy to nastąpi?

Audiobooki w YouTube Premium na etapie rozmów

YouTube to platforma, w której można już dziś znaleźć audiobooki, na przykład w dedykowanych kanałach. Część z nich to dzieła dostępne publicznie, ale w serwisie są także nielegalne treści, których nie powinno tam być. Wkrótce może to ulec dużej zmianie.

The Wall Street Journal raportuje, że YouTube od kilku miesięcy jest na etapie rozmów z różnymi wydawcami, co ma na celu dopięcie umowy związanej z wprowadzeniem audiobooków do serwisu. Na jakich zasadach?

YouTube rozważa podobny ruch, na który wcześniej zdecydowało się Spotify. To oznacza, że audiobooki zostaną zintegrowane z płatną subskrypcją Premium serwisu. Powinny występować również pewne ograniczenia.

Dla przykładu w Spotify Premium użytkownicy uzyskują maksymalnie 12 godzin odsłuchu bez dodatkowych opłat. Po przekroczeniu tego limitu taka możliwość znika, ale można wykupić dodatkowy pakiet Audiobooks+ w cenie 17,99 złotych, gdzie można uzyskać dodatkowe 15 godzin.

Kiedy audiobooki pojawią się w subskrypcji YouTube Premium?

Dokładne plany YouTube Premium dotyczące wprowadzenia audiobooków nie są znane. Na razie przedsięwzięcie znajduje się na etapie rozmów z wydawcami i trudno powiedzieć, na jak zaawansowanym poziomie mogą się znajdować. To oznacza, że na uruchomienie usługi przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Zobacz również: Technologia YouTube Premium zaoferuje dostęp do treści z popularnego streamingu Dawid Długosz

Spotify wprowadziło audiobooki do Polski w czwartek. Na premierę przygotowano ponad 20 tys. tytułów w języku polskim. Natomiast cała baza audiobooków składa się z ponad 350 tysięcy pozycji w więcej niż 120 językach.