YouTube Premium zaoferuje dostęp do treści z popularnego streamingu

W skrócie YouTube Premium nawiązało współpracę z NBCUniversal, dzięki której od 2027 roku subskrybenci z USA zyskają bezpłatny dostęp do treści z serwisu Peacock.

Produkcje Peacock w ramach YouTube Premium będą przerywane reklamami, co stanowi wyjątek od standardowej polityki braku reklam w tej subskrypcji.

Nowa umowa dotyczy wyłącznie rynku amerykańskiego, a w Polsce produkcje z platformy Peacock pozostają dostępne dla widzów za pośrednictwem serwisu SkyShowtime.

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Czego wam brakuje w YouTube Premium? Z pewnością produkcji, które można sklasyfikować jako "premium". Gigant ciągle szuka sposobów na rozszerzenie oferty i zdecydował się na zawarcie umowy z NBCUniversal, która zacznie obowiązywać już za kilka miesięcy.

Produkcje Peacock za darmo dla użytkowników YouTube Premium

NBCUniversal ogłosiło na początku tygodnia, że wieloletnia umowa umożliwi subskrybentom YouTube Premium na dostęp do seriali, filmów czy wydarzeń sportowych z Peacock bez dodatkowych opłat.

Oglądanie produkcji Peacock będzie możliwe bezpośrednio z aplikacji YouTube'a i użytkownicy nie będą musieli instalować dodatkowego oprogramowania. Start przewidziano na 2027 r. i dotyczy to Stanów Zjednoczonych. Na razie nie mówi się nic o podobnym rozwiązaniu na innych rynkach.

Warto też dodać, że produkcje będą przerywane reklamami. Elementów sponsorowanych w YouTube Premium normalnie nie ma, ale treści od Peacock to nie dotyczy.

Nowa oferta z pewnością jest atrakcyjna. W Stanach Zjednoczonych dostęp do YouTube Premium kosztuje 15,99 dol./miesiąc (subskrypcja indywidualna). Natomiast w przypadku Peacock ceny zaczynają się od 10,99 dol./miesiąc i jest to kwota dla pakietu z reklamami. W ten sposób Amerykanie będą mogli sporo zaoszczędzić.

Gdzie oglądać produkcje Peacock w Polsce?

Wspomniana umowa pomiędzy YouTube Premium a NBCUniversal nie dotyczy Polski. To jednak nie oznacza, że produkcji Peacock nie można oglądać w Polsce. W kraju są one dostępne na platformie SkyShowtime. Ceny za dostęp zaczynają się od 24,99 zł/miesiąc.

YouTube Premium w tym roku najpierw podrożał w Stanach Zjednoczonych, gdzie podwyżki ogłoszono w kwietniu. Niestety nasz kraj tym razem nie został pominięty i jakiś czas temu podniesiono stawki za poszczególne pakiety także w Polsce. Dla przykładu subskrypcja indywidualna kosztuje obecnie 29,99 zł/miesiąc, a plan rodzinny jest dwa razy droższy. Alternatywą jest tańszy pakiet Lite, za który trzeba zapłacić 17,99 zł/miesiąc.



