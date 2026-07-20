YouTube zalewa użytkowników reklamami. Internauci mają dość

W skrócie Użytkownicy serwisu YouTube skarżą się na rosnącą liczbę reklam, które są coraz dłuższe i pojawiają się częściej, przerywając odtwarzane materiały nawet co 3-4 minuty.

Internauci zauważają, że w trakcie przerw reklamowych wyświetlanych jest kilka materiałów, których nie można pominąć, co częściowo dotyczy również użytkowników planu YouTube Premium Lite.

Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie reklam jest zakup subskrypcji YouTube Premium, która dostępna jest w kilku wariantach cenowych, od wersji indywidualnych po rodzinne.

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Reklamy w YouTube towarzyszą nam od lat. Jednak jest ich coraz więcej, a ponadto elementy sponsorowane przerywają oglądanie filmów w krótszych odstępach czasu. Użytkownicy serwisu skarżą się i uważają, że jest to coraz bardziej irytujące.

Użytkownicy serwisu YouTube skarżą się na coraz liczniejsze reklamy

Czasy, gdy w serwisie YouTube pojawiała się jedna reklama przed rozpoczęciem odtwarzania wideo, którą można było pominąć, już dawno odeszły w niepamięć. Użytkownicy serwisu Reddit skarżą się, że oglądanie filmów w popularnym serwisie jest coraz trudniejsze.

YouTube obecnie potrafi wyświetlać nawet po trzy reklamy w jednej przerwie i nie da się ich pominąć. Ponadto długość elementów sponsorowanych ulega wydłużeniu. Dzieje się tak również "w środku" oglądania. Internauci uważają, że tak źle jeszcze nie było.

Jakby tego było mało, to częstotliwość przerw reklamowych jest coraz większa. W trakcie oglądania filmów mogą one pojawiać się nawet co 3-4 minuty. Niektóre z nich trwają nawet 20 sekund i nie da się ich przeskoczyć.

Oczywiście tego typu sytuacja występuje w darmowej wersji platformy, ale dotyka też subskrybentów najtańszego planu YouTube Premium Lite, gdzie reklamy również się pojawiają. W tym przypadku jest ich znacznie mniej, ale jeden z użytkowników zwraca uwagę w serwisie Reddit, że intensywność wyświetlania elementów sponsorowanych również wzrosła.

Jak skutecznie pozbyć się reklam z YouTube'a?

W przeszłości istniały różne sposoby, które pozwalały skutecznie wyłączać reklamy w popularnym serwisie. Jednak Google rozprawiło się z tego typu narzędziami i obecnie najlepszym sposobem jest zakup jednej z subskrypcji YouTube Premium. Do wyboru jest kilka opcji, których ceny prezentują się następująco.

YouTube Premium Lite (pozwala wyłączyć większość reklam) - 17,99 zł/miesiąc

YouTube Premium (subskrypcja indywidualna) - 29,99 zł/miesiąc

YouTube Premium (pakiet rodzinny dla maksymalnie 6 osób) - 59,99 zł/miesiąc

YouTube Premium (wersja studencka) - 18,99 zł/miesiąc

Można się domyślać, że reklam w serwisie YouTube będzie coraz więcej i staną się bardziej dokuczliwe. Ma to oczywiście na celu zachęcić użytkowników do przejścia na jedną z płatnych subskrypcji Premium.



