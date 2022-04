Większość urządzeń elektrycznych do właściwego działania potrzebuje stałego dostępu do gniazda z prądem elektrycznym. Istnieją oczywiście baterie, które sprawiają, że niektóre przedmioty możemy używać bez ograniczenia długością kabla. Te jednak trzeba później wymienić na nowe lub podładować.

Prawdziwą rewolucją w ostatnich latach okazały się być ładowarki bezprzewodowe. Nazwa może być nieco myląca, bo w rzeczywistości przewód jest i tak potrzebny, lecz umożliwiają ładowanie bez konieczności podłączenia urządzenia bezpośrednio do prądu. Na przykład, smartfon można położyć na ładowarce, a ładowarkę podłączyć do gniazdka. W ten sposób w przyszłości producenci smartfonów będą mogli całkowicie zrezygnować z gniazda ładowania.

Reklama

Jak widać, dotychczasowa technologia ładowania bezprzewodowego ma pewne wady, które udało się zniwelować dwóm Polakom. Młodzi przedsiębiorcy Herbert Socha i Kamil Banka stworzyli pierwszy na świecie bezprzewodowy prąd. Udało im się tego dokonać dzięki opatentowanej przez nich technologii, która sprawia, że prąd elektryczny może być przesyłany bezprzewodowo z jednego punktu do drugiego za pomocą technologii laserowej, wysyłając skoncentrowaną wiązkę energii z jednego miejsca do drugiego.

Jak to wyglądałoby w praktyce? Wyobraźcie sobie sytuację, w której wchodzicie do domu, a wasz telefon automatycznie zaczyna się ładować. Nie potrzebujecie w ogóle do tego kabla ani ładowarki. Po prostu możecie nieskrępowanie chodzić po pokoju, a telefon automatycznie będzie ładowany bezprzewodowo. Na razie twórcy są w stanie zapewnić jedynie ładowanie o mocy 5W, co jest niskim wynikiem jak na dzisiejsze standardy. Producenci smartfonów oferują szybkie ładowanie o mocy 67W i 120W. Jest to jednak dopiero początkowe stadium projektu Polaków i w przyszłości na pewno uda im się zwiększyć moc ładowania.

Wynalazek polskich przedsiębiorców może wpłynąć nie tylko na naszą wygodę. Może on sprawić, że zostaną zmniejszone koszty wybudowania domu. Bezprzewodowy prąd, to w końcu oszczędność na przewodach. Nie będzie też konieczności kupowania i produkowania kabli, dzięki czemu zmaleje liczba produkowanych elektronicznych śmieci. Choć jest to z pewnością wizja przyszłości i to możliwe, że odległej, pierwszy krok w tym kierunku został postawiony i zrobili go Polacy.