Żabka kończy z wybranymi usługami. Do odstrzału m.in. Żappka Pay

Żabka to popularna sieć sklepów, która własnym klientom oferuje różne dodatkowe usługi. Kilka tygodni temu wspominaliśmy wam o pośrednictwie w naprawie telefonów, co jest efektem współpracy nawiązanej z firmą Digital Care. Teraz dowiadujemy się, że pewne opcje zostaną uśmiercone.

Żabka informuje klientów o zmianach w regulaminie

Żabka zaczęła informować drogą elektroniczną własnych klientów o zmianach, które dotyczą regulaminu świadczenia usług. Sieć sklepów najwidoczniej doszła do wniosku, że pewne opcje trzeba już pożegnać, gdyż pewnie nie były odpowiednio rentowne lub nie spotkały się z tak dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników, jak to wcześniej zakładano.

Reklama

Większość zmian we wspomnianym regulaminie dotyczy więc informacji związanych z uśmierceniem wybranych usług. To oznacza, że Żabka planuje je wkrótce wyłączyć i przestaną one być dostępne dla klientów. Z czym trzeba będzie się pożegnać?

Żabka uśmierca Żappka Pay i Żabu

Poniżej znajduje się krótka lista usług, z których w przyszłym miesiącu planuje zrezygnować Żabka:

Żappka Pay - zmiany wejdą w życie 17 czerwca 2024 r . Od tego dnia sklepy nie będą przyjmowały płatności realizowane z użyciem tej formy.

- zmiany wejdą w życie . Od tego dnia sklepy nie będą przyjmowały płatności realizowane z użyciem tej formy. Brak przedłużenia lub zakupu subskrypcji - ta opcja zniknie wraz z dniem 30 czerwca 2024 r.

Pod koniec lipca zostaną wyłączone również usługi Żappka Post, jak i historia oraz opcja przelewu Żappsów. Z aplikacji zniknie także Żabu, czyli wirtualna maskotka sklepu wprowadzona w 2022 r.

Żąppka Pay znika po niecałych czterech latach

Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością Żappka Pay, czyli usługa wprowadzona latem 2020 r. Funkcjonowała ona blisko przez cztery lata. Skąd decyzja dotycząca uśmiercenia tej platformy? Zapewne związane to było z kosztami, które generowało utrzymywanie osobnego systemu płatności. Natomiast jeśli korzystacie z przelewów Żappsów, to taka opcja będzie dostępna do 31 lipca 2024 r. Później zostanie wyłączona i z takiej funkcji nie będzie można korzystać, z czym trzeba się pogodzić.

Żabka udostępniła własną aplikację mobilną w 2019 r. Oprogramowanie szybko spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony rodaków. Głównie z racji dostępnych ofert promocyjnych oraz programu lojalnościowego.