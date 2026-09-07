Żabka zamyka program lojalnościowy Żappka. Twoje żappsy wkrótce przepadną

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Żabka poinformowała o zakończeniu programu lojalnościowego Żappka, który zostanie zamknięty za kilka tygodni. Do tego czasu uczestnicy nadal mogą zbierać żappsy i potem jeszcze przez jakiś czas je wykorzystać. Jednak te nieużyte za kilka miesięcy przepadną. Żabka wskazała konkretne terminy, o których na pewno warto pamiętać.

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Dłoń trzyma smartfon z aplikacją Żabka, na ekranie zielone logo z literą Ż i uśmiechem.
Żabka zamyka program lojalnościowy Żappka. Twoje żappsy wkrótce przepadną.Żabkamateriały prasowe

W skrócie

  • Program lojalnościowy Żappka zostanie oficjalnie zakończony 31 października 2026 roku, co oznacza koniec zbierania punktów w obecnej formie.
  • Użytkownicy mogą wymieniać zgromadzone żappsy oraz wykorzystywać posiadane kupony na nagrody tylko do końca 2026 roku, po czym przepadną one bezpowrotnie.
  • Konto w aplikacji nie zostanie usunięte, jednak od 1 listopada 2026 roku zaczną obowiązywać zmiany w jego funkcjonowaniu związane z nową akcją firmy.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Żabka ma ważny komunikat dla klientów. Firma zamyka program lojalnościowy Żappka, który został uruchomiony kilka lat temu. To oznacza, że za jakiś czas nie będzie już można zbierać kolejnych żappsów, a potem te niewykorzystane w zupełności przepadną.

Kiedy zostanie zamknięty program lojalnościowy Żappka sklepów Żabka?

Żabka wysyła od weekendu do klientów wiadomości e-mail, w których komunikuje o zamknięciu programu lojalnościowego Żappka. W rzeczywistości jest to zapowiedź zmian związanych z uruchomieniem nowej akcji, która dopiero nadejdzie. Ta na razie owiana jest tajemnicą i szczegóły poznamy w przyszłości.

Zamknięcie programu lojalnościowego Żabki nie oznacza, że uzbierane w aplikacji żappsy przepadną z dnia na dzień. Jeszcze przez jakiś czas można je zbierać, ale tylko przez kilka najbliższych tygodni. Kluczowym terminem jest tutaj 31 października. Tego dnia dotychczasowy program zostanie oficjalnie zamknięty.

"Od 1 listopada 2026 roku żappsy nie będą już naliczane w ramach obecnego programu w związku z jego zakończeniem" - czytamy w komunikacie Żabki wysyłanym do klientów.

Do kiedy można wykorzystać zebrane w aplikacji żappsy?

Po 31 października nie będzie można gromadzić nowych żappsów w aplikacji Żabki, a co stanie się z tymi zebranymi? Spokojnie, bo nie przepadną z dnia na dzień. W rzeczywistości firma daje użytkownikom więcej czasu na ich wykorzystanie. Będzie to jednak możliwe tylko do końca br. Potem bezpowrotnie zostaną utracone i nie będzie można ich odzyskać. Podobnie jest z kuponami.

Niewykorzystane żappsy i kupony przepadają, z zastrzeżeniem, że kupony tracą ważność zgodnie z określonym dla nich terminem ważności, jeśli przypada on wcześniej
wyjaśnia Żabka w mailu wysyłanym do klientów.

Czasu nie będzie zbyt wiele, a więc tym bardziej warto zaplanować, na co wykorzystać zebrane żappsy. Katalog nagród w aplikacji jest spory i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Warto dodać, że samo konto w aplikacji Żabki nie przepadnie. Po prostu od 1 listopada br. zostaną wprowadzone zmiany dotyczące jego funkcjonowania. Klienci nie muszą zakładać nowych kont po tym terminie.

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