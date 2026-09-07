Żabka zamyka program lojalnościowy Żappka. Twoje żappsy wkrótce przepadną

W skrócie Program lojalnościowy Żappka zostanie oficjalnie zakończony 31 października 2026 roku, co oznacza koniec zbierania punktów w obecnej formie.

Użytkownicy mogą wymieniać zgromadzone żappsy oraz wykorzystywać posiadane kupony na nagrody tylko do końca 2026 roku, po czym przepadną one bezpowrotnie.

Konto w aplikacji nie zostanie usunięte, jednak od 1 listopada 2026 roku zaczną obowiązywać zmiany w jego funkcjonowaniu związane z nową akcją firmy.

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Żabka ma ważny komunikat dla klientów. Firma zamyka program lojalnościowy Żappka, który został uruchomiony kilka lat temu. To oznacza, że za jakiś czas nie będzie już można zbierać kolejnych żappsów, a potem te niewykorzystane w zupełności przepadną.

Kiedy zostanie zamknięty program lojalnościowy Żappka sklepów Żabka?

Żabka wysyła od weekendu do klientów wiadomości e-mail, w których komunikuje o zamknięciu programu lojalnościowego Żappka. W rzeczywistości jest to zapowiedź zmian związanych z uruchomieniem nowej akcji, która dopiero nadejdzie. Ta na razie owiana jest tajemnicą i szczegóły poznamy w przyszłości.

Zamknięcie programu lojalnościowego Żabki nie oznacza, że uzbierane w aplikacji żappsy przepadną z dnia na dzień. Jeszcze przez jakiś czas można je zbierać, ale tylko przez kilka najbliższych tygodni. Kluczowym terminem jest tutaj 31 października. Tego dnia dotychczasowy program zostanie oficjalnie zamknięty.

"Od 1 listopada 2026 roku żappsy nie będą już naliczane w ramach obecnego programu w związku z jego zakończeniem" - czytamy w komunikacie Żabki wysyłanym do klientów.

Do kiedy można wykorzystać zebrane w aplikacji żappsy?

Po 31 października nie będzie można gromadzić nowych żappsów w aplikacji Żabki, a co stanie się z tymi zebranymi? Spokojnie, bo nie przepadną z dnia na dzień. W rzeczywistości firma daje użytkownikom więcej czasu na ich wykorzystanie. Będzie to jednak możliwe tylko do końca br. Potem bezpowrotnie zostaną utracone i nie będzie można ich odzyskać. Podobnie jest z kuponami.

Niewykorzystane żappsy i kupony przepadają, z zastrzeżeniem, że kupony tracą ważność zgodnie z określonym dla nich terminem ważności, jeśli przypada on wcześniej

Czasu nie będzie zbyt wiele, a więc tym bardziej warto zaplanować, na co wykorzystać zebrane żappsy. Katalog nagród w aplikacji jest spory i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Warto dodać, że samo konto w aplikacji Żabki nie przepadnie. Po prostu od 1 listopada br. zostaną wprowadzone zmiany dotyczące jego funkcjonowania. Klienci nie muszą zakładać nowych kont po tym terminie.



